No Dois às 10, descobrimos como foi o Natal de Joana Diniz e Cláudio Ramos acaba a surpreender Valentina, a filha da ex-concorrente do Secret Story.
Cláudio Ramos oferece presente à filha de Joana Diniz
- Dois às 10
- Hoje às 10:31
Últimos vídeos
02:12
06:28
Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?»
Há 47 min
06:35
Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?»
Há 58 min
03:33
Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia»
Há 1h e 1min
04:27
De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder»
Há 1h e 5min
01:18
Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa»
Há 1h e 12min
03:40
Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»
Há 1h e 57min
04:18
Picardia sem fim. Liliana apelida Leandro de "Gru Maldisposto"
Há 2h e 11min
01:22
Inédito. Marisa não reconheceu os filhos no vídeo da família: «Quem são estes?»
Há 2h e 27min
03:59
Liliana para Leandro: «Da tua parte e da deles não havia amizade nenhuma». Pedro fala em «veneno»
Hoje às 13:10
06:55
«Uma peixeirada (…) baixaria»: Pedro passa-se com Leandro, enquanto este grita com Liliana
Hoje às 13:08
02:06
Leandro debaixo de fogo! Pedro e Liliana não calam revolta: «És a vítima agora»
Hoje às 13:06
03:26
Acusações sem fim. Marisa sem papas na língua: «Jogo cansado e repetitivo»
Hoje às 12:38
05:10
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
Hoje às 12:33
05:16
Berros. Leandro no centro da discórdia: «Usar»
Hoje às 12:30
05:29
Emocionada. Marisa não percebe afastamento entre Pedro e Leandro: «Ridiculo»
Hoje às 12:22
06:37
Unidos contra Leandro? Discórdia deixa Leandro contra os restantes concorrentes
Hoje às 12:20
01:05
Antes de saírem da casa, os concorrentes fazem os últimos esclarecimentos
Hoje às 12:06
06:44
Farpas e mais farpas: Liliana e Leandro não se perdoam
Hoje às 11:52
06:28
Finalmente um concílio de paz? Nomeados de acordo em temas improváveis
Hoje às 11:19
03:15
Concílio dos Nomeados: Pedro Jorge faz garantias e rebate críticas
Hoje às 11:12
03:14
Indireta? Leandro lança farpa: «As pessoas têm dificuldade em lidar com opiniões diferentes»
Hoje às 11:09
02:03
Inês não tem dúvidas: «É o Leandro que deve sair»
Hoje às 11:08
01:06
Cláudio Ramos questiona Joana Diniz: «Já tens o coração ocupado?»
Hoje às 10:32
01:52
Joana Diniz perdeu 10 quilos sem cirurgia: «Pela primeira vez»
Hoje às 10:32
01:44
Natal de Joana Diniz foi vivido na casa de outra ex-concorrente: «Somos família»
Hoje às 10:29
04:50
Inês Morais brinca com Cláudio Ramos: «Só vim aqui hoje para te convencer a gostares do Pedro»
Hoje às 10:15
04:41
Inês Morais revela quem é o seu concorrente favorito do «Secret Story 9»
Hoje às 10:06
02:32
Marisa lança farpa a Pedro Jorge: «Devias estar a ver a foto dos teus filhos»
Hoje às 00:20
04:32
Após ver imagens, Marisa mostra-se pensativa em relação à família: «Eu disse para não cortarem o cabelo à garota»
Ontem às 23:53
03:15
Vídeos das famílias geram confusão entre Pedro e Marisa: «Comentar contigo é o mesmo que comentar com ninguém»
Ontem às 23:44
02:35
Pedro atira: «Falou do Bruno e estava tudo bem, recebi da Marisa Susana e já ninguém fala para ela»
Ontem às 23:35
03:59
Pedro fecha-se no quarto a chorar enquanto olha para as fotos dos filhos
Ontem às 23:31
01:05
Pedro sobre Marisa: «Falou que podia ser do Bruno, agora vem da Marisa Susana já está toda fula»
Ontem às 23:17
02:26
Marisa Susana «carrega» camisola de Pedro com o seu perfume e Marisa atira: «Deve sentir saudades»
Ontem às 23:11
01:43
Pedro recebe presente de Marisa Susana. E esta é a reação de Marisa
Ontem às 23:05
01:21
Liliana lança farpa a Marisa e ela critica: «És desagradável, a dizer coisas indelicadas»
Ontem às 23:03
01:40
Marisa recebe presente de Bruno? A reação de Pedro é impagável
Ontem às 23:02
01:41
Inês recebe presente muito especial do seu mais que tudo e não contém a emoção
Ontem às 23:00
02:06
Liliana emociona-se com mensagem de Vera. Mas há uma frase que a faz ir do choro ao riso
Ontem às 22:59
01:39
Leandro chora compulsivamente com presente e mensagem desta ex-concorrente
Ontem às 22:56
10:02
Voz surpreende concorrentes com presentes originais. O momento arranca muitas gargalhadas
Ontem às 22:49
02:39
A emoção toma conta de Pedro com um presente muito especial que recebe
Ontem às 22:06
03:42
Pedro lavado em lágrimas com mensagem da família e dos filhos em especial
Ontem às 22:04
03:43
Marisa em choque: «Eu não conhecia a minha filha agora (…) está tão diferente»
Ontem às 22:00
04:09
Surpresa! Esta ex-concorrente “chocou” Marisa ao aparecer em sua casa com a sua família
Ontem às 21:59
04:09
Marisa desaba ao ver os filhos no vídeo da família. A reação dela e de Pedro deixa qualquer um “sem ar”
Ontem às 21:56
02:28
Liliana em lágrimas: «Apesar de achar que eles não estavam cá, percebi que sempre me apoiaram»
Ontem às 21:52
03:17
Liliana chora compulsivamente ao ver mensagem da família. E até Fábio se faz ouvir
Ontem às 21:49
03:03
Muito emocionado, Leandro declara-se: «Estiveram sempre perto de mim e vão estar sempre»
Ontem às 21:46
02:56
Leandro tenta fazer-se de forte com surpresa da família, mas acaba em lágrimas
Ontem às 21:43
01:47
Inês recebe prenda da família e reage a surpresa de Dylan: «Ele é doido»
Ontem às 21:40
04:24
Inês chora com vídeo da família. Mas a maior surpresa vem de Dylan e deixa-a de boca aberta
Ontem às 21:38
01:55
Voz emociona concorrentes com a mensagem de Natal mais bonita e sentida que vai ver
Ontem às 21:33
01:16
Leandro emociona-se ao recordar os seus melhores momentos na casa
Ontem às 19:58
01:27
Pedro desfaz-se em lágrimas ao falar de Marisa à frente de todos: «O orgulho que tenho nesta mulher...»
Ontem às 19:54
01:24
Liliana revela o momento mais feliz que viveu no Secret Story... e não envolve Fábio!
Ontem às 19:53
01:50
«Foi o momento em que me senti valorizada...»: Marisa faz confissão surpreendente
Ontem às 19:49
02:35
Sem palavras e de cara trancada: Foi assim que Inês reagiu a uma conversa sobre Vera
Ontem às 19:36
02:55
«Optou pelo caminho dela...»: Leandro lamenta afastamento com ex-concorrente.
Ontem às 19:18
02:52
Marisa tece duras críticas a ex-concorrente: «O pouco que mostrou, se tivesse cá mais tempo...»
Ontem às 19:10