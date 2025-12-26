Já chegámos ao whatsapp!
Cláudio Ramos oferece presente à filha de Joana Diniz

No Dois às 10, descobrimos como foi o Natal de Joana Diniz e Cláudio Ramos acaba a surpreender Valentina, a filha da ex-concorrente do Secret Story.

  • Dois às 10
  • Hoje às 10:31
Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?»
Leandro perde a cabeça com tudo e todos: «Mais uma pergunta?»

Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?»
Discussão escala e a Voz intervém na conversa: «Em que momento é que eu meti os 250 mil euros à frente da amizade?»

16:24
Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia»
Pedro assume não estar chateado com Leandro mas lança farpa ao colega: «Quiseste arranjar conflito onde ele não existia»

De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder»
De costas voltadas. Pedro e Leandro lancham a sós: «Tens caído no teu jogo. Com o cansaço acumulado estás a perder»

Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa»
Análise de Leandro sobre o jogo dos colegas: «Preocupavam-se tanto com isso que se foram preocupar para casa»

Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»
Liliana e Leandro entram discórdia e a conversa escala para os colegas: «Tu não percebes que não estás bem?»

Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Há 2h e 1min
Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

6 mar, 13:54
Quatro meses após assumir namoro, esta ex-concorrente é pedida em casamento. As imagens aqui

Hoje às 12:35
Não resultou com Dinis Almeida, mas o amor venceu. Solange Tavares em relação com outro ex-concorrente

10 ago, 20:03
Noiva de Marco Costa faz desabafo cru sobre o Natal: «Sobreviver ao dia já é tudo o que conseguimos»

Hoje às 10:03
Notícias

Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

Há 39 min
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Há 40 min
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Há 59 min
Nufla anuncia nascimento de bebé e mostra momento super íntimo na maternidade: «O mundo parou»

Há 1h e 41min
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Há 2h e 1min
EXCLUSIVOS

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Ontem às 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Ontem às 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

11 dez, 19:27
FORA DA CASA

Grávida, Vânia Sá preocupa fãs e esclarece: «Posso ir para o hospital a qualquer momento»

Há 39 min
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Há 40 min
Nufla anuncia nascimento de bebé e mostra momento super íntimo na maternidade: «O mundo parou»

Há 1h e 41min
Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Há 1h e 45min
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Há 2h e 1min
TVI Reality

«Era baixo, desiludiu-me muito...»: Liliana ataca ex-concorrente sem dó, nem piedade
02:25

Ontem às 19:05
Dentro do Secret Story Inês não sabe, mas Vera tomou uma decisão radical a seu respeito

Ontem às 18:55
«Caíste neste jogo e foste arrumado. Estás inseguro»: Liliana atira para Pedro e o clima azeda.
04:20

Ontem às 18:40
Inês manda "farpinha" a Marisa: «É uma fogueira, é onde vamos para estar quentinho, mas manda umas larachas...»
00:51

Ontem às 18:34
Pedro surpreende com elogios a Inês: «Quando a mobília é boa, não se estraga»
02:42

Ontem às 18:24
Outros Sites

Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

Há 2h e 15min
Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

Hoje às 12:33
"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

Hoje às 12:15
Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Hoje às 09:09
Em dia de Natal, Bruna Gomes emociona Bernardo Sousa com declaração de amor: «É a pessoa que eu sempre quis na minha vida»

Ontem às 11:21
