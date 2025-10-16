No «Dois às10», Carlos Areia e Rosa Bela deram o nó há três meses e o ator revela o que mudou desde então.
00:40
Cláudio Ramos questiona Carlos Areia: «O que tens tu de tão especial para que ela se tenha apaixonado por ti?»
Hoje às 10:16
01:50
Era uma missão! Leandro 'engana' tudo e todos com falsa desistência - as imagens reveladoras
Há 9 min
07:00
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
Há 10 min
02:21
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
Há 22 min
02:21
Desistência iminente! Há um concorrente com vontade de deixar a casa: «Vi-o a fazer as malas...»
Há 26 min
00:42
Marisa e Pedro Jorge derretem corações no “Secret Story 9”: veja os momentos mais românticos do casal
Há 44 min
02:01
Liliana recorda Zé e faz revelação que deixa colegas em choque
Há 57 min
07:55
Dylan e Ana acreditam que Liliana tem medo da vida fora da casa: «Ela sabe que lá fora está mal para a família»
Há 1h e 10min
00:34
Marisa vira as costas a Pedro, com ciúmes: «Não é ela que anda obcecada. És tu»
Há 1h e 23min
01:27
Ana Cristina não acredita na relação de Liliana e Fábio: «Se o Fábio sair vai encontrar alguém a quem se encostar»
Há 1h e 40min
03:06
Dylan arrasa Liliana e recorda fim do noivado com Zé: «Pelo menos não fiz algo que me envergonhe»
Há 1h e 44min
03:15
De 'casal' a inimigos sem piedade. Dylan arrasa Vera: «Tiveste mal e custa-te a admitir»
Há 1h e 47min
04:41
Dylan não perdoa Vera: «Está comigo um mês e diz que gosta de outra pessoa desde a primeira semana»
Há 1h e 48min
03:25
Vera reage a mexericos negativos da casa: «Eu sou eu mesma»
Há 1h e 49min
02:53
Liliana sente que concorrentes têm 'inveja': «A forma como ando e como me visto»
Há 1h e 50min
02:09
Liliana arrasa Joana: «É uma maria vai com as outras só para parecer fixe»
Há 3h e 17min
01:28
Vera protagoniza novo momento viral nas redes sociais com discurso inédito
Há 3h e 22min
08:35
Quem faz mais falta na casa? Vera, Liliana e Mariana deixam tudo em ‘pratos limpos’
Há 3h e 28min
03:31
Liliana denuncia provocações ousadas de Ana Cristina a Fábio: «Onde é que ela quer chegar…?»
Há 3h e 35min
06:29
«Tem uma postura muito masculina»: Mariana dá opinião polémica sobre concorrente
Há 3h e 41min
01:34
Cansada das críticas, Liliana desabafa: «Tudo o que faça vai ser um problema»
Há 3h e 49min
07:53
«Ela não está em nenhum grupo definido»: Vera fala sem filtros
Há 3h e 50min
03:45
Liliana em picardia com Pedro e Marisa. E tudo por causa de comida
Hoje às 13:58
06:47
Marisa Susana atira: «A Bruna manda, mas em mim não manda mais»
Hoje às 13:28
05:59
Marisa Susana lamenta: «Pessoas maldosas instigaram a Ana Cristina»
Hoje às 13:21
02:51
Gritos e insultos: Ana Cristina 'explode' com Liliana e Pedro 'mete veneno' ao ouvido da concorrente
Hoje às 12:37
04:34
«Ninguém merece ser traído»: Em lágrimas, Marisa abre o livro da sua vida
Hoje às 12:21
01:22
A próxima expulsa da casa: Rui já escolheu, mas não fica sem resposta
Hoje às 12:02
01:20
«Desejo que não me dirija mais a palavra»: Marisa não deixa nada por dizer a mulher da casa
Hoje às 11:49
00:51
Pequeno-almoço na cama com a mulher? Não, Pedro aponta outra concorrente
Hoje às 11:38
00:53
Jantar a dois? Não será com Inês de certeza. Veja a escolha de Vera
Hoje às 11:36
00:55
Após tensão com Vera, Inês entrega 'vantagem' a concorrente inesperado
Hoje às 11:28
02:12
Raquel entrega envelope a Pedro Jorge e este riposta: «Se (...) num mês, ela nem queira ver em três...»
Hoje às 11:25
01:37
Leandro não deixa nada por dizer a Dylan: «Não tenho de te pedir desculpa»
Hoje às 11:18
02:34
«Se o Fábio quisesse, ela já tinha aqui dentro...»: Liliana não tem dúvidas sobre 'interesse' de concorrente
Hoje às 10:59
02:34
«Não viste a conversa porca que ela puxou?»: Liliana 'rasga' concorrente
Hoje às 10:57
04:03
«É só para meteres nojo»: Estala a discussão entre Marisa Susana e Ana Cristina sobre o pequeno-almoço
Hoje às 10:50
01:35
Gritos pela manhã entre Ana Cristina e Marisa Susana. O motivo? Ovos estrelados
Hoje às 10:41
01:48
Carlos Areia revela o que mudou na relação com Rosa Bela após o casamento
Hoje às 10:15
07:19
Ana Cristina desiludida com atitude de Dylan: «Fiquei mesmo triste»
Hoje às 02:52
09:38
Ana Cristina e Raquel arrasam Liliana e Fábio pelas costas: «Está embeiçada, ele nem é giro»
Hoje às 02:43
09:20
Raquel tem teoria insólita sobre um segredo
Hoje às 02:28
01:03
Um momento de ternura! Pedro Jorge dá um beijo de boa noite a Marisa às escondidas
Hoje às 01:55
05:11
Bruno Simão: «Não está ali nenhuma noiva bonita, ficam todas péssimas»
Hoje às 01:45
01:30
Vera esclarece tudo com Inês: «Não vou mudar nada»
Hoje às 01:43
05:19
Inês deu esperanças? Vera faz revelações sobre conversas secretas
Hoje às 01:41
06:27
Noite polémica no Secret Story: Veja tudo o que aconteceu entre Vera e Inês com Dylan e Liliana à mistura
Hoje às 01:33
03:10
Liliana sobre situação com Vera e Inês: «Não acho que errei»
Hoje às 01:23
03:24
Vera perto do segredo de Inês? «Porque é que ficaste toda vermelha?»
Hoje às 01:05
02:16
Ana Cristina critica Bruno: «O teu jogo estás a começar a mostrar agora»
Hoje às 00:46
06:45
Marcia Soares rasga Dylan: «Porque é que uma mulher com filhos nao é livre de fazer o que ela quer?»
Hoje às 00:35
06:45
Marcia Soares arrasa: «Quem é o Dylan na fila do pão para estar a falar outra vez nas filhas da Vera!?»
Hoje às 00:33
04:50
Dylan com raiva de Vera: «Não consigo vê-la nem pintada»
Hoje às 00:31
06:14
Marcia Soares reage a intervenção de Cândido: «O que é que foi!?»
Hoje às 00:22
03:01
Inês devia ter saído da cama de Vera? Tema é alvo de críticas
Hoje às 00:11
05:10
Liliana para Fábio: «Sei como tu és em relação às mulheres... Isso faz-me confusão»
Ontem às 23:20
06:29
Liliana para Fábio: «Tu estavas-me a mentir»
Ontem às 23:16
01:57
Dylan depois de situação com Vera e Inês: «O facto de eu ser corno manso...»
Ontem às 23:13
02:53
Dylan arrasa Vera: «Vou tocar no nome das filhas...»
Ontem às 23:09
03:37
Dylan não quer ir à festa: «Não estou para levar com aquela gente»
Ontem às 23:05
02:34
Após o Especial, Vera abre o coração com Inês: «Não estou bem»
Ontem às 22:44