No «Dois às 10», fazemos o rescaldo da 4.ª gala do «Secret Story 9». Foi uma noite cheia de emoções, surpresas e momentos que deram muito que falar. Para comentar tudo o que aconteceu — desde as nomeações às novas rivalidades na casa — contamos com Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que analisam cada detalhe e não deixam passar nada em branco.
Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:05
Últimos vídeos
05:39
Cláudio Ramos reage ao fim do noivado de Liliana e Zé: «O que dizem da miúda é execrável»
Hoje às 10:05
02:08
Quase de lábios colados: As imagens quentes de Liliana e Fábio antes do fim do noivado
Há 9 min
08:08
Dylan desconfiado do segredo de Vera: «Eu ia carregar»
Há 29 min
07:22
Rui perto do segredo de Pedro Jorge? Concorrente revela comportamento na gala que denunciou tudo
Há 35 min
13:22
Dylan mais perto que nunca do segredo de Liliana? «Alguém foi pedido em casamento quando entramos (...) associei à Liliana»
Há 58 min
03:15
Nova pista surge na casa e Leandro e Raquel são os únicos a reparar
Há 1h e 23min
01:06
Raquel passa-se com Lídia: «Reduz-te à tua insignificância»
Há 1h e 25min
02:52
Na manhã a seguir a ter terminado com Zé, Liliana e Fábio mostram-se inseparáveis
Há 1h e 28min
05:07
Revoltada, Lídia confronta Ana Cristina depois de desacato: «Voltas-me a tocar...»
Há 1h e 35min
07:49
Estalou o verniz! Ana Cristina berra: «Cala-te Lídia!»
Há 1h e 43min
02:25
Ana Cristina pica: «Dá-me paciência para aguentar e ter que ver a Lídia»
Há 1h e 49min
04:19
Lídia passa-se com Ana Cristina: «Estás a brincar comigo!?»
Há 1h e 50min
07:27
Aula de pilates acaba em gritaria entre Ana Cristina e Lídia. Veja o que aconteceu
Há 1h e 58min
02:56
Beijos sem fim: Vera e Dylan assumem cumplicidade
Há 2h e 36min
12:34
Fim do noivado de Liliana divide a casa e Pedro lança farpa demolidora: «Só se estraga uma casa»
Há 2h e 36min
03:31
Lídia pica Pedro Jorge com a mulher ao lado: «És um pinga amor»
Há 2h e 43min
05:48
Elogios tecidos a Pedro Jorge obrigam Lídia a intervir
Há 2h e 50min
01:06
Cápsula de café caos na casa. Amigos em rutura
Há 2h e 50min
04:34
Marisa e Leandro pegam-se por motivo inacreditável: «És arrogante»
Há 2h e 51min
01:39
Opiniões divididas: Rui elogia Pedro, mas Liliana critica reações exageradas
Há 3h e 8min
04:43
Liliana confronta colegas após insulto e Fábio sai em sua defesa
Há 3h e 11min
04:21
Liliana reage a insulto de colegas e Ana Cristina não fica calada
Há 3h e 17min
07:20
Cadeira quente em tensão: Lídia e Pedro em confronto após desentendimentos na casa
Há 3h e 21min
01:57
Ana denuncia Sandro: «Meteu a almofada no rabo da Liliana e as mãos nas...»
Há 3h e 25min
01:36
Bruna Gomes cria novo segredo para Liliana: «Deixei o meu noivo no palco...»
Há 3h e 26min
02:26
A arder. Troca de acusações sem fim entre Ana e Dylan
Há 3h e 30min
02:10
Discussão ao rubro: Ana Cristina critica Liliana e tensão explode
Há 3h e 33min
00:53
Sandro revela segredo que escondia dentro da casa
Há 3h e 36min
02:49
Ana arrasa Dylan: «Faz tudo para ser falado»
Há 3h e 36min
04:00
Cadeira quente em chamas. Dylan e Leandro entram em despique: «É o líder do quarteto»
Há 3h e 44min
01:02
Fábio mostra-se triste pela manhã: «Sinto-me mais aliviado...»
Há 3h e 54min
01:01
Nova ameaça para a relação de Fábio e Liliana? A concorrente atira: «Não sou ciumenta»
Há 3h e 56min
08:54
Cristina Ferreira expõe gesto de Liliana que poucos notaram durante a gala do «Secret Story 9»
Há 3h e 59min
06:00
Cadeira quente ao rubro: Ofensas físicas geram discussão com Ana Cristina no centro
Hoje às 10:14
06:48
Mariana defende-se dos comentários dos colegas: «Não sou reles porque não falo por trás»
Hoje às 10:07
02:58
Cadeira quente: Fábio e Liliana em defesa de Sandro
Hoje às 09:58
03:58
«Cavou o buraco dele»: Concorrentes pouco admirados com a saída de Sandro
Hoje às 09:53
00:33
Já não se largam: Liliana termina noivado e mergulha nos braços de Fábio
Hoje às 09:47
01:50
As primeiras horas de Liliana solteira. Foi isto que aconteceu com Fábio após terminar a gala
Hoje às 09:33
01:22
Liliana preocupada desabafa com Fábio: «A minha família está a ver isto»
Hoje às 09:30
17:24
Hora das nomeações! Saiba quem votou em quem para mais uma semana no Secret Story
Hoje às 00:56
01:12
Surpresa! Em estúdio, Diogo Alexandre revela os seus favoritos
Hoje às 00:53
04:42
Depois de expulso do Secret Story, Sandro revela o seu segredo
Hoje às 00:48
04:42
A reação de Sandro ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
Hoje às 00:48
04:42
Sandro fica a saber o segredo de Liliana e a reação é impagável
Hoje às 00:47
04:42
Flávio Furtado critica comportamento de Sandro com Leandro: «Estar a imitar maneirismos, acho que é feio»
Hoje às 00:46
10:39
Prova da imunidade: Saiba quem conquistou a grande vantagem
Hoje às 00:31
10:45
A reação de Liliana ao ver Fábio regressar à casa depois da expulsão de Sandro
Hoje às 00:18
10:30
Liliana apanha desilusão e chora ao saber que será ou Fábio ou Sandro a sair do Secret Story
Hoje às 00:17
03:04
Votações encerradas! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story
Hoje às 00:08
08:07
Lídia revela o seu segredo e conta a dura história por trás do mesmo
Ontem às 23:51
08:07
Mais um segredo revelado: «Descobri a amante do meu pai nas cartas» - saiba a quem pertence
Ontem às 23:50
02:46
Segundo salvo da noite deixa estúdio em euforia
Ontem às 23:39
07:54
Vera reage a imagens surpreendentes de Dylan: «Pessoas inseguras...»
Ontem às 23:37
04:11
Bruno Simão e Dylan recebem pista para o segredo de Liliana
Ontem às 23:29
10:23
O momento mais fofo da noite! O beijo apaixonado de Marisa e Pedro Jorge
Ontem às 23:19
10:23
Marisa recebe desafio insólito em troca de um momento a sós com Pedro Jorge! Veja as imagens
Ontem às 23:18
05:35
Marisa emocionada ao ver imagens de Pedro Jorge: «Começa a ser difícil»
Ontem às 23:09
20:12
Liliana termina relação com Zé: As imagens completas do confessionário que parou Portugal
Ontem às 23:00
01:49
Bruna Gomes arrasa Liliana depois de término com Zé: «Não teve consideração, foi impulsiva»
Ontem às 22:49
01:05
Votações suspensas! Saiba quem é o primeiro salvo
Ontem às 22:49