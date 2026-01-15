VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Cláudio Ramos repõe a verdade depois de 'confronto' de Leandro: "Não gostou muito de uma coisa que eu disse aqui"

No “Dois às 10”, é dia de ficarmos a par de tudo o que se tem passado no mundo dos famosos. As últimas notícias, os rumores que dão que falar e os momentos mais marcantes das celebridades são analisados com o habitual humor e boa disposição. Para comentar todos os temas quentes do momento, contamos com Adriano Silva Martins, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim, que trazem as suas opiniões, histórias e muita animação à nossa manhã.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 10:43
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»
03:54

Merche Romero alerta Catarina Miranda: «Quando roça o desrespeito, as pessoas deixam de ter valor»

11:07
Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»
05:08

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

11:05
Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»
08:17

Catarina Miranda revela gestos inesperados de Afonso Leitão: «Está sempre a surpreender»

10:58
Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»
06:50

Catarina Miranda sobre a sua viral avó Rosário: «Nasceu para um reality»

10:50
Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»
03:59

Catarina Miranda continua «contra casais nos reality shows»: «Não fomos um casal, fomos um par»

10:41
Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito
05:18

Personagem ou pessoal real? Catarina Miranda esclarece o mito

10:36
Mais Vídeos

Mais Vistos

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois

Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível. Veja o antes e depois

13 jan, 22:00
Fora do Secret Story, as fotografias ousadas de Liliana dão que falar! Veja todas aqui

Fora do Secret Story, as fotografias ousadas de Liliana dão que falar! Veja todas aqui

3 out 2024, 15:41
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:19
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:21
Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

Pedro é o grande vencedor do Secret Story 9. Entre lágrimas e euforia, a reação de Leandro não passou despercebida

1 jan, 01:02
Ver Mais

Notícias

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 46 min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 2h e 43min
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Há 3h e 4min
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Há 3h e 41min
Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Pedro Jorge e Marisa sofrem percalço com a loja e pedem ajuda: «Foi mandada abaixo...»

Hoje às 11:19
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez 2025, 13:00
Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

Telmo Ferreira conta histórias caricatas da Primeira Companhia. E a mais surpreendente envolve uma conhecida apresentadora

23 dez 2025, 21:31
Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»
04:33

Recorde como Telmo Ferreira foi primeiro vencedor da «1.ª Companhia»

23 dez 2025, 11:25
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Zé Lopes esclarece polémica com Catarina Miranda e confronta-a em direto: «É um desrespeito»

Há 46 min
Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Separado de Liliana Filipa, este é o novo «escape» de Daniel Gregório

Há 2h e 43min
De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

De biquíni reduzido, Carolina Pinto incendeia a Internet com as fotos mais sexy de sempre. E até Marco Costa reage

Há 3h e 4min
Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Tem ou não um novo namorado? Bárbara Parada quebra silêncio e dá a resposta que todos querem saber

Há 3h e 41min
Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:21
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Surpresa! Apaixonou-se no Big Brother, separou-se o ano passado e agora assumiu um novo amor

Hoje às 10:21
Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Eis a prova! Filipe Delgado já usava o famoso «fixe» antes da 1ª Companhia. E é até a sua imagem de marca

Hoje às 09:53
Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim
03:08

Pau Santo na Caserna provoca reação hilariante do Instrutor Joaquim

Hoje às 01:04
Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante
03:21

Refeitório caótico: Soraia Carrega sofre percalço hilariante

Hoje às 00:19
Andrea Soares e Rodrigo Castelhano no limite com Noélia: «Manda uma boquitas»
03:21

Andrea Soares e Rodrigo Castelhano no limite com Noélia: «Manda uma boquitas»

Hoje às 00:06
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cara a cara, Zé Lopes confronta Catarina Miranda: "Estás aqui, neste programa que criticaste"

Cara a cara, Zé Lopes confronta Catarina Miranda: "Estás aqui, neste programa que criticaste"

Há 2 min
Bárbara Parada fala sobre fim do namoro com Francisco Monteiro: "Fui eu que terminei"

Bárbara Parada fala sobre fim do namoro com Francisco Monteiro: "Fui eu que terminei"

Há 5 min
Em lágrimas, Sónia Jesus faz desabafo: "Não estou bem"

Em lágrimas, Sónia Jesus faz desabafo: "Não estou bem"

Há 14 min
Farta de mentiras e perseguição, Bárbara Parada dá murro na mesa: "Cansa, sufoca e magoa"

Farta de mentiras e perseguição, Bárbara Parada dá murro na mesa: "Cansa, sufoca e magoa"

Há 22 min
Tensão no "Big Brother Brasil": Henri Castelli transportado para hospital após sofrer convulsões

Tensão no "Big Brother Brasil": Henri Castelli transportado para hospital após sofrer convulsões

Ontem às 16:28
Ver Mais Outros Sites