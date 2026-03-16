Cláudio Ramos sobre Diogo, concorrente do Secret Story: «O público que tanto atacou a Liliana, agora aplaude»

No Dois às 10, Cláudio Ramos e Gonçalo Quinaz comentam a prestação de Diogo na casa do Secret Story, que com a namorada dentro da casa se tem mostrado próximo de outra mulher.
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