No “Dois às 10”, recebemos Bruna, Sandro e Carina para uma viagem pelos momentos mais intensos da semana no “Secret Story 9”.
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Cláudio Ramos sobre Sandro defender Liliana: “Ela tem um bom defensor”
- Joana Lopes
- Hoje às 10:51
Últimos vídeos
06:33
Hoje às 10:51
04:11
Pedro provoca Leandro e acusa-o de estar "viciado": «Tu se perdes este jogo, não sabes onde te meter»
Há 1h e 2min
04:49
«A duas semanas da Final, é que se lembram...»: Leandro sente-se traído pelos amigos?
Há 1h e 7min
04:35
«Sê sincera: Tu estás farta de mim, não estás?»: Fábio ameaça carregar no botão e ir embora
Há 1h e 23min
06:05
Marisa expõe o desejo de se casar com Pedro e esta foi a reação do concorrente
Há 1h e 25min
03:07
«Qual relação!?»: No meio de uma crise, Liliana questiona Fábio e este não reage bem
Há 1h e 38min
04:52
«Punha-te a ti em segundo lugar e o Pedro em terceiro»: Leandro surpreende Liliana
Há 1h e 46min
06:51
Resort da Malveira: Concorrente avalia o desempenho do casal e a cara de Liliana diz tudo
Há 2h e 6min
01:20
15 anos depois, Goucha reencontra vencedor do Secret Story 1
Há 2h e 6min
04:32
Do cabelo às unhas e ao clima de paixão: Marisa faz pedidos inusitados aos concorrentes e o momento com Pedro aquece
Há 2h e 24min
06:03
"Pinga amor falhado"? Pedro Jorge é "rasgado" em dinâmica e reage
Há 2h e 37min
03:47
Bondosa porque lhe fez as pestanas? Liliana elogia Marisa e deixa Leandro em choque
Há 2h e 55min
03:47
Fábio lança elogios inéditos a Inês e Liliana "passa-se" com ciúmes
Há 2h e 56min
01:07
O abraço mais esperado? Marisa surpreende Leandro, mas leva "tacada"
Hoje às 16:35
03:26
Kizomba para aquecer o clima entre Pedro Jorge e Marisa. E a "vela" ali ao lado...
Hoje às 16:02
06:10
A desgarrada mais impressionante protagonizada por Leandro e Liliana: «Levas a mala vazia...»
Hoje às 15:53
07:07
«Choro, amor e confusão» Esta é a visão de Leandro sobre o jogo de Liliana
Hoje às 14:55
10:39
Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»
Hoje às 14:42
10:39
Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come: «Parece...»
Hoje às 14:41
00:55
Beijos e mais beijos! Liliana e Fábio em clima de romance durante as limpezas
Hoje às 13:01
02:20
Pedro deixa Inês a rir à gargalhada: «Prepara-te para ver um vídeo do Dylan com a tua mãe...»
Hoje às 12:58
01:27
Completamente apaixonados! Pedro enche Marisa de beijos e faz provocação picante: «És ardente»
Hoje às 12:37
03:40
"Besties" fazem as pazes? Leandro deixa cair a capa e elogia Pedro: «Ele é muito...»
Hoje às 12:35
01:26
Alegria da casa! Inês rendida à postura de Leandro
Hoje às 12:30
02:20
Liliana ataca Inês com ironia: «O que és mais é leal, então em relação à Vera e ao Dylan...»
Hoje às 12:29
02:20
Fábio desfaz-se em elogios a Inês: «És bastante leal. Foste a mais inteligente»
Hoje às 12:28
01:07
«Tem muita paciência, sei que não sou fácil...»: Liliana declara-se a Fábio
Hoje às 12:25
02:12
Inesperado! Marisa deixa palavras de amor a Liliana: «É uma menina meiguinha»
Hoje às 12:23
01:48
Pedro elogia Marisa e deixa-a emocionada: «Aguentou muita coisa»
Hoje às 12:22
03:16
Imparáveis! Leandro e Liliana entram em nova discussão: «Está calada e pega na vassoura»
Hoje às 12:12
01:15
Fábio e Liliana falam do futuro: «Temos de aguentar até terminar e lá fora logo se vê»
Hoje às 12:07
03:38
Pedro tem medo de sair? Fábio acredita que sim e vai mais longe: «Fez um discurso de despedida»
Hoje às 11:39
01:43
«Estás com medo, triste?»: Fábio confronta Liliana com o que podem encontrar cá fora
Hoje às 11:37
01:40
Fábio não escapa às farpas de Marisa: «Amigos assim não quero. A fazer o que faz...»
Hoje às 11:32
03:35
Pedro mostra-se triste com as críticas de Fábio: «Preferi não responder, não fazer jogo sujo»
Hoje às 11:31
03:35
Marisa implacável com Fábio após críticas a Pedro: «Se olhasse mais para a relação dele...»
Hoje às 11:31
02:32
Fábio defende-se dos ataques dos colegas: «Vivi muito para a Liliana, mas não deixei de...»
Hoje às 11:22
02:32
Fábio ataca: «Meteu-se num casal, desrespeita a mulher. Não vejo nada positivo no Pedro»
Hoje às 11:22
02:04
Pedro quer ver Fábio pelas costas: «Em equipa que ganha, não se mexe!»
Hoje às 11:20
02:06
Inês critica Fábio: «Tu só acordaste agora, foi só viver para a Liliana...»
Hoje às 11:18
02:35
Leandro ataca Liliana: «Também tenho de olhar para a tua cara e faz-me mal»
Hoje às 11:08
05:36
Em direto, Sandro e Bruna entram em confronto: “O que é que a Inês fez diferente da Liliana?”
Hoje às 10:59
03:05
«Depois do que andaste a fazer...»: Liliana rasga Pedro e recebe resposta explosiva
Hoje às 10:50
02:29
«És uma patinha que anda aqui!»: Leandro vai com tudo para cima de Liliana
Hoje às 10:44
01:47
Liliana lança farpas e Leandro não se deixa ficar: «Se quiseres, faço-te as malas»
Hoje às 10:42
05:34
Cláudio Ramos sobre Liliana: “Às vezes, ponho-me a pensar se a Liliana não inventa"
Hoje às 10:33
05:34
Bruna provoca Sandro e ex-concorrente ataca-a: “És antissocial”
Hoje às 10:30
05:34
Orgulhoso da relação de Liliana e Fábio, Sandro assume: “Sou padrinho da relação”
Hoje às 10:28
03:47
Em direto, Bruna denuncia estratégia de Sandro para expulsar concorrente do “Secret Story 9”: “Aquilo que fazes é…”
Hoje às 10:20
03:47
Sem rodeios, Bruna arrasa Sandro: “Isso é mais com o comentador de bancada”
Hoje às 10:19
01:03
Que ternura! Pedro começa o dia a deixar uma mensagem especial para os filhos
Hoje às 10:10
03:37
Dylan mostra-se em casa de Inês com a família da namorada
Hoje às 02:06
03:44
Enquanto a casa fala mal deles, Marisa e Pedro perdem-se de amores na cama
Hoje às 02:04
03:44
Fábio implacável:«O Pedro está com medo de sair, por isso vira-se contra o Leandro»
Hoje às 02:02
03:37
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
Hoje às 02:00
05:29
Leandro de costas voltadas com Marisa e Pedro: «Eu é que tinha de estar chateado!»
Hoje às 02:00
02:02
Esta é a opinião dos ex-concorrentes sobre a relação de Pedro e Marisa
Hoje às 01:59
03:14
Fim do Gangue dos Frescos? Leandro implacável com Marisa e Pedro em desabafo com os rivais
Hoje às 01:58
04:20
Liliana e Fábio têm mais uma discussão explosiva e o concorrente pensa em abandonar o jogo
Hoje às 01:35
03:24
Liliana e Leandro têm almoço especial a dois... Sem saberem, Fábio assiste a tudo
Hoje às 01:19
03:14
Concorrentes recordam os melhores momentos da casa com fotografias inéditas
Hoje às 01:07