Clima aquece após o Especial! Nufla revolta-se com Afonso

A noite após o Especial ficou marcada por várias discussões intensas entre os concorrentes. Sara e Leandro entraram em confronto, João Ricardo deixou críticas a Pedro Jorge e Liliana, e Flávia acabou envolvida numa troca de acusações acesa com vários colegas.

Sara e Leandro envolveram-se numa discussão intensa, depois de o concorrente afirmar que era mentira que a colega se tivesse arrependido de algumas atitudes da sua primeira participação no reality show.

Sara garantiu que não precisa da aprovação de Leandro e acabou mesmo por se colocar de joelhos durante o confronto. O gesto levou o concorrente a ironizar: “Estou, Cristina, a atriz chegou”. Sem hesitar, Sara respondeu em tom provocador: “Prazer, Sara Jesus”.

Mais tarde, João Ricardo também deu que falar ao comentar que o programa parece “o prolongamento do SS09”. O concorrente considerou ainda que Liliana acabou por ser “uma casca de banana” para Pedro Jorge e acrescentou que o colega “desce do salto” com muita facilidade.

Visivelmente irritada, Flávia reagiu às insinuações sobre a proximidade com Pedro Jorge e mostrou-se revoltada com os comentários dos colegas. A concorrente afirmou que agora parece que não se pode aproximar de um homem sem ficar “logo apaixonada” e chegou mesmo a questionar Afonso se este “anda a fumar droga”.

Afonso não gostou da provocação e respondeu à colega, mandando-a “meter a mudança abaixo”. Pouco depois, Liliana questionou Flávia sobre aquilo que a mulher de Pedro Jorge poderá estar a sentir perante toda a situação, comentário que voltou a aumentar a tensão.

Marisa Susana e Sara acabaram por repreender Liliana, enquanto Afonso tentou esclarecer que não era isso que estava verdadeiramente em causa. O ambiente dentro da casa voltou assim a aquecer, com os concorrentes envolvidos em sucessivas trocas de acusações.