Clima aquece na Casa: acusações, bate-boca e tensão em torno de Leandro

O ambiente na Casa voltou a aquecer com vários confrontos entre concorrentes. Marisa Susana começou por partilhar os seus pontos positivos e negativos, mas acabou rapidamente confrontada por João Ricardo, Ana e Pedro Jorge, dando início a um momento de tensão.

A situação agravou-se quando Sara pediu a Marisa Susana para parar de sujar a Casa com o seu “gelinho”, o que levou a um bate-boca entre as duas concorrentes. Ao mesmo tempo, noutra frente, Ana e Juliana discutiam sobre quem é, afinal, a “planta” da Casa.

Mas os ânimos não ficaram por aqui. Bruno também protagonizou uma discussão com Leandro, num confronto que rapidamente subiu de tom. Para fechar o momento, Leomarte não hesitou em apontar o dedo a Leandro, acusando-o de estar ressabiado e de não saber celebrar as conquistas dos outros.

Com várias frentes de conflito abertas, o ambiente dentro da Casa promete continuar ao rubro.

