Clima aquece na casa com críticas de João Ricardo e Ana não fica calada

João Ricardo voltou a dar que falar dentro da casa mais vigiada do País. O concorrente criticou diretamente Pedro Jorge e Ana, dando origem a uma troca de argumentos marcada por provocações e respostas afiadas.

O ex-concorrente do Secret Story 8 assumiu o papel de “professor da Malveira” e começou a sua aula com críticas a Pedro Jorge, acusando o concorrente de recorrer à estratégia da repetição. Sem se deixar ficar, Pedro reage e afirma que, se com esse tipo de jogo já venceu uma vez, poderá voltar a ganhar uma segunda.

O concorrente vai mais longe e garante ainda que esta edição do programa lhe faz lembrar o “Secret Story 9 parte 2”, comentário que rapidamente gera reações dentro da casa.

Durante a dinâmica, João Ricardo aponta também críticas a Ana, defendendo que a concorrente assume um papel de “atriz secundária” e que, quando quer chamar a atenção, opta por fazer de vítima. Ana discorda das acusações e questiona se João considera correto assumir-se como o comentador da casa.

Sara acaba por lançar a mesma pergunta a Ana e a concorrente admite que existem atitudes mais assertivas do que outras. Ainda assim, Ana deixa claro que, na sua opinião, o jogo de João Ricardo está errado nesta fase do programa.