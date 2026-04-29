Clima aquece na casa! Discussão entre Pedro e Marisa Susana sobe de tom

O fim do Especial não trouxe calma à casa. Pedro e Marisa voltam a discutir, mas é Juliana quem acaba por incendiar ainda mais o ambiente.

Pedro e Marisa retomam a conversa sobre os assuntos que ficaram por resolver entre ambos. No entanto, o momento ganha novos contornos quando Juliana decide intervir.

A concorrente recorda que Pedro já insinuou que Marisa se envolvia com homens casados, reacendendo a polémica. Perante a acusação, Pedro reage e pede a Juliana para não o confrontar dessa forma, deixando um aviso direto de que isso “pode correr mal”.

