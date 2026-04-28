Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Clima aqueceu depois do Especial! Ana e Juliana em discussão acesa

Depois do Especial do Secret Story – Desafio Final, o clima aqueceu na casa! Ana e Juliana envolveram-se numa troca de farpas intensa.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Marisa Susana faz aviso a Ana: «Não fales do meu segredo»
02:21

Marisa Susana faz aviso a Ana: «Não fales do meu segredo»

22:56 Ontem
Diogo Afonso foi expulso do Secret Story mas o destaque vai para a reação de Juliana
01:25

Diogo Afonso foi expulso do Secret Story mas o destaque vai para a reação de Juliana

22:29 Ontem
48h depois, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story - Desafio Final
06:59

48h depois, este foi o primeiro concorrente expulso do Secret Story - Desafio Final

22:28 Ontem
João Ricardo arrasa jogo de Afonso Leitão: «Um chinelo nas mãos da Catarina Miranda»
04:17

João Ricardo arrasa jogo de Afonso Leitão: «Um chinelo nas mãos da Catarina Miranda»

22:19 Ontem
Ana e Juliana entram em confronto e os gritos invadem a Casa: «Pindérica»
05:03

Ana e Juliana entram em confronto e os gritos invadem a Casa: «Pindérica»

22:11 Ontem
João Ricardo faz promessa a Leomarte. E envolve beijos: «Vou sair daqui e...»
02:49

João Ricardo faz promessa a Leomarte. E envolve beijos: «Vou sair daqui e...»

22:02 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Aconteceu em direto. Marcia Soares e Catarina Miranda entram em confronto: «Peço respeito!»
03:17

Aconteceu em direto. Marcia Soares e Catarina Miranda entram em confronto: «Peço respeito!»

Ontem às 17:12
É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

Ontem às 18:56
Catarina Miranda pede silêncio a Marcia Soares e gera reações em estúdio: «Vou pedir à nossa convidada para não esticar a corda»
04:56

Catarina Miranda pede silêncio a Marcia Soares e gera reações em estúdio: «Vou pedir à nossa convidada para não esticar a corda»

Ontem às 17:26
Dois andares e uma escadaria de luxo: As imagens inéditas da casa de Liliana, do Secret Story 10

Dois andares e uma escadaria de luxo: As imagens inéditas da casa de Liliana, do Secret Story 10

27 abr, 18:28
Festa de aniversário de Maria Botelho Moniz

Festa de aniversário de Maria Botelho Moniz

27 mar, 12:32
Ver Mais

Notícias

Entrou no Desafio Final há 48 horas e acaba de sair: Primeiro expulso deixa todos em choque

Entrou no Desafio Final há 48 horas e acaba de sair: Primeiro expulso deixa todos em choque

Há 2h e 1min
Ficou de levar uma sobremesa, mas tem pouco tempo? Este é o «pudim que nunca falha»

Ficou de levar uma sobremesa, mas tem pouco tempo? Este é o «pudim que nunca falha»

Ontem às 19:53
É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

Ontem às 18:56
Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto

Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto

Ontem às 18:17
O vestido de Marisa Susana encontrou um novo dono. Leomarte faz furor com look icónico

O vestido de Marisa Susana encontrou um novo dono. Leomarte faz furor com look icónico

Ontem às 17:49
Ver Mais Notícias

Opinião

Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto

Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto

Ontem às 18:17
Catarina arrasa Afonso: «Se ele fosse realmente um bom jogador, não ia contra os mais fracos»

Catarina arrasa Afonso: «Se ele fosse realmente um bom jogador, não ia contra os mais fracos»

27 abr, 17:46
Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»

Pai de Sara surge pela primeira vez e admite: «Ela vai ter pessoas à altura dela para jogar»

27 abr, 00:28
Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

Diana Lopes questiona Hugo sobre comentário polémico: «Eu já tive com muitas raparigas… ». E o número pode surpreender

23 abr, 18:31
Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

Hugo é confrontado por Diana Lopes. E o assunto envolve Eva

23 abr, 17:54
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»
03:58

Flávia puxa assuntos do exterior e arrasa Daniela: «Tu és uma falsa, uma sonsa…»

27 abr, 17:32
Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»
01:20

Sara e João Ricardo acordam lado a lado e já há provocações: «Queres um beijinho?»

27 abr, 10:10
Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem
03:00

Imagens exclusivas! Em lágrimas, Eva tem reação inesperada à expulsão de Diogo: e as confissões surpreendem

20 abr, 19:39
Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»
05:16

Ariana reage às «respostas vagas» de Diogo sobre o futuro entre os dois: «Já estou habituada...»

20 abr, 18:20
Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós
01:02

Há futuro entre Diogo e Ariana? Concorrente faz revelações exclusivas sobre a primeira conversa dos dois a sós

20 abr, 18:14
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ficou de levar uma sobremesa, mas tem pouco tempo? Este é o «pudim que nunca falha»

Ficou de levar uma sobremesa, mas tem pouco tempo? Este é o «pudim que nunca falha»

Ontem às 19:53
É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

É oficial: Já sabemos quem vai apresentar o "Big Brother Verão". E revelamos tudo

Ontem às 18:56
Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto

Marcia Soares e Catarina Miranda não estão no Desafio Final. Mas o confronto foi "explosivo" e em direto

Ontem às 18:17
Este é o motivo da "guerra" entre Afonso e Sara. Eis o que disse a concorrente sobre Catarina Miranda

Este é o motivo da "guerra" entre Afonso e Sara. Eis o que disse a concorrente sobre Catarina Miranda

Ontem às 17:04
Após estreia de Desafio Final, Vera lança farpa a Marisa Susana. E envolve Pedro Jorge

Após estreia de Desafio Final, Vera lança farpa a Marisa Susana. E envolve Pedro Jorge

Ontem às 15:51
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Uma história de amor que começou com um detalhe hilariante: Jéssica Jeremias conta como conheceu Wilson Manafá

Ontem às 15:19
Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

Jéssica Jeremias faz revelação chocante sobre a morte da mãe: «O meu pai sabia que ela não podia...»

Ontem às 14:29
Digno de um Óscar! Leomarte recebe missão icónica e desmaia em pleno Especial: as reações dos colegas são impagáveis

Digno de um Óscar! Leomarte recebe missão icónica e desmaia em pleno Especial: as reações dos colegas são impagáveis

Ontem às 10:22
Em choque, Eva reage a tudo o que descobriu sobre Diogo fora do Secret Story: «Mentiras. A única coisa que falta...»

Em choque, Eva reage a tudo o que descobriu sobre Diogo fora do Secret Story: «Mentiras. A única coisa que falta...»

27 abr, 15:03
Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam
02:58

Já sabemos quem são os concorrentes em risco. E a estadia pode ser mais curta do que esperam

27 abr, 00:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Tudo o que já se sabe sobre a nova edição do "Big Brother Verão"

Tudo o que já se sabe sobre a nova edição do "Big Brother Verão"

Ontem às 19:49
Em tronco nu, Francisco Macau revela mudança drástica: "2025 foi um ano muito pesado para mim"

Em tronco nu, Francisco Macau revela mudança drástica: "2025 foi um ano muito pesado para mim"

27 abr, 10:19
Um dia antes de "Secret Story - Desafio Final", Catarina Miranda fez partilha sobre Afonso Leitão

Um dia antes de "Secret Story - Desafio Final", Catarina Miranda fez partilha sobre Afonso Leitão

27 abr, 00:09
Quarta entrada em reality shows: TVI convoca veterano para "Secret Story - Desafio Final"

Quarta entrada em reality shows: TVI convoca veterano para "Secret Story - Desafio Final"

26 abr, 23:18
Foi dia de casamento para Jéssica Vieira!

Foi dia de casamento para Jéssica Vieira!

26 abr, 20:02
Ver Mais Outros Sites