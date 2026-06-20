Clima de cortar à faca! João Ricardo deixa aviso e Pedro Jorge isola-se no quarto

No Especial do Secret Story - Desafio Final, o clima ficou bastante tenso quando os concorrentes assistiram a imagens polémicas de Pedro Jorge a acusar João Ricardo de ter sido homofóbico com Leandro. João Ricardo reage a tudo com raiva e revolta.

Mal termina o Especial, o ambiente continua carregado de tensão na casa. Bruno aproxima-se de João Ricardo numa tentativa de o acalmar, mas o concorrente mostra-se profundamente revoltado e deixa uma garantia: «Não me vou esquecer do dia de hoje».

Ao mesmo tempo, Pedro opta por se isolar no quarto. Sozinho, o concorrente tenta gerir as emoções e acaba por descarregar a frustração, longe dos restantes colegas.

Perante o clima vivido na casa, Bruno comenta com Sara que é muito difícil lidar com uma acusação daquela dimensão. A concorrente, no entanto, procura relativizar a situação e explica que, na sua perspetiva, Pedro estava apenas a colocar uma questão.

As palavras de Sara não passam despercebidas a João Ricardo. Ao ouvir a conversa, o concorrente mostra-se incrédulo e questiona como é que a colega ainda consegue defender Pedro, alimentando ainda mais a tensão instalada na casa.

