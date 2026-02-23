VÍDEO SEGUINTE
Clima de flirt na casa. A divisão de camas já é tema e Luzia queria dividir cama com um dos homens

No Secret Story 10, Luzia admite que acha o Caio muito giro. Ana brinca com a colega, atirando que ela deveria dividir a cama com ele. Dez edições depois, o fenómeno Secret Story escreve um novo capítulo na história da televisão portuguesa.

A nova edição do Secret Story reúne um leque diversificado de concorrentes, com idades entre os 22 e os 36 anos, oriundos de vários pontos de Portugal e da Europa. Entre gerontólogas, empresários, terapeutas da fala, contabilistas, atletas, artistas e gestores, a Casa recebe perfis marcados por percursos de vida intensos, desafios superados e ambições bem definidas. Há quem entre para provar o seu valor, quem queira dar visibilidade à carreira e quem veja no programa a oportunidade de mudar de vida.

Determinados, competitivos e assumidamente frontais, muitos garantem que não têm medo do confronto nem do julgamento público. Outros apostam na estratégia silenciosa, na energia contagiante ou no sentido de humor como armas principais dentro do jogo. Entre histórias de resiliência, sonhos adiados, carreiras reinventadas e paixões por concretizar, há ainda espaço para quem não fecha a porta ao amor, mesmo num ambiente onde a pressão é constante.

Com personalidades fortes, perfis carismáticos e objetivos claros, os novos concorrentes prometem uma edição intensa e imprevisível. Mais do que competir entre si, entram preparados para enfrentar uma Casa renovada, onde cada detalhe pode influenciar o rumo do jogo e onde só os mais estratégicos, autênticos e resistentes chegarão à vitória. 

