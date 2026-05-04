Clima de tensão! Liliana entra a arrasar, divide a casa e há quem fale em “baixaria”

Durante o intervalo, Liliana reencontra Leandro com um abraço e admite que já sentia a sua falta. O concorrente aproveita o momento para lhe mostrar a casa e, em conversa, Liliana não esconde que gostava de o ver mais interventivo no jogo. Leandro responde com tranquilidade, explicando que nesta edição se dá bem com vários colegas e que não sente necessidade de provocar conflitos sem motivo.

Ao percorrer os vários espaços, Liliana faz ainda uma observação direta, considerando que a casa está “uma bagunça” e com mau cheiro, comentário que não passa despercebido.

Já Pedro reage com indignação à entrada da colega, criticando o facto de esta ter abordado aspetos da sua vida pessoal, nomeadamente o seu cão, e acusa-a de procurar apenas “baixaria”. Também Luzia entra na polémica e deixa um aviso a Ariana, aconselhando-a a manter distância de Liliana, alertando que a proximidade entre ambas pode ser mal vista pelo público, rematando com a expressão: “as duas iguais juntaram-se”.

