Clima de tensão na casa: Liliana imita Marisa e discussão sobe de tom

No Secret Story – Desafio Final, uma dinâmica acabou por desencadear novo confronto entre Afonso e Marisa Susana, depois de o concorrente a acusar de incoerência. A discussão subiu rapidamente de tom, com Marisa a afirmar que Afonso tem sido um “bonequinho” nas suas mãos, enquanto o colega atirou que a concorrente fica ofendida sempre que lhe apontam as “macacadas”. Marisa esclareceu que apenas não gosta que corrijam o seu português, mas a tensão aumentou quando Liliana decidiu imitar a concorrente. No meio das provocações, Afonso afirmou ainda que Marisa é uma “referência” dentro da casa e ironizou ao dizer que ela deve estar a pagar para participar no programa, levando Liliana a rematar que sem Marisa “não havia Desafio Final”.

Três concorrentes continuam risco esta semana. Afonso estava nomeado e foi o concorrente salvo. Já pode votar para salvar o seu favorito. Pode fazê-lo através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

Leandro 761 20 20 11

Sara 761 20 20 16

Catarina 761 20 20 19

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