Clima explode entre Sara e João Ricardo após troca de farpas sobre imagem cá fora

João Ricardo e Sara protagonizaram mais um momento de tensão dentro da casa. A discussão começou com provocações irónicas e terminou com Sara visivelmente irritada.

A troca de farpas começou quando João Ricardo questionou Sara sobre a possibilidade de ter uma “aula” com ela, depois de a concorrente insinuar que, enquanto comentador, ele sabe exatamente o que fazer e dizer para ficar bem visto cá fora.

Num tom claramente irónico, João Ricardo acabou ainda por apelidar Sara de “rainha dos realities”, o que intensificou ainda mais o ambiente entre os dois. A conversa rapidamente evoluiu para uma discussão sobre atitudes e estratégias dentro do jogo e a forma como estas são vistas no exterior.

Sem esconder o incómodo, Sara acabou por abandonar a conversa e dirigiu-se ao interior da casa, onde desabafou com os colegas. A concorrente confessou que até olhar para as notícias com a cara de João Ricardo lhe provoca enjoo.