Clima no ar? João Ricardo faz confissão sobre Sara: «Acho-lhe um piadão»

A estratégia dentro do Desafio Final volta a ser tema de conversa, mas rapidamente ganha um tom mais tenso. Sara não deixa escapar uma acusação antiga e confronta João Ricardo.

João Ricardo e Sara trocam impressões sobre a postura que pretendem adotar no jogo e analisam os comportamentos que podem vir a assumir nos próximos dias. No entanto, a conversa rapidamente ganha outro peso.

Sara recorda ao colega uma polémica do passado e relembra que já foi acusado de ter “fantoches” dentro da casa, deixando no ar dúvidas sobre a sua forma de jogar.

