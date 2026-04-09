Clima tenso logo de manhã! Ariana não perdoa atitude de Diogo

A manhã começou com tensão na cozinha, depois de Ariana confrontar Diogo por uma atitude da noite anterior que não lhe caiu nada bem.

Depois de terem dormido em quartos separados, Ariana e Diogo reencontraram-se na cozinha e rapidamente ficou claro que havia contas por acertar. A concorrente mostrou-se incomodada por o colega não ter ido ter com ela, apesar de o ter chamado na noite anterior.

Diogo tentou justificar-se, explicando que já estava deitado, mas Ariana não ficou convencida e revelou que ouviu Ricardo a dizer-lhe para não ir, acusando-o de ter obedecido. O concorrente desvalorizou a situação, afirmando que estava confortável e não quis sair, mas isso não acalmou os ânimos.

No confessionário, Ariana foi mais longe e insinuou que Diogo é facilmente influenciável, garantindo que nunca teria a mesma atitude. A dúvida fica no ar: terá este arrufo ficado resolvido ou ainda vai dar que falar?