Clima tenso nos bastidores da Gala: João Ricardo ignora colegas e deixa a sala em choque

No Secret Story - Desafio Final, durante a Gala, os colegas comentam a postura do João Ricardo perante as imagens da sua semana. O concorrente regressa à Sala, de cabeça para baixo, e não responde aos colegas. Marisa provoca João ao questionar se ele já fez todas as perguntas a Cristina Ferreira, mas o colega não responde. Pedro critica o colega ao dizer que guião lhe saiu ao lado e diz que a Gala está a correr mal. Marisa refere que João queria discutir com ela, mas não deu.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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