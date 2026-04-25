No Momento Certo, Anabela "perde a cabeça" ao ouvir metáfora do avô de Diogo para com a filha e defende Ariana com "unhas e dentes".
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«Cobra?»: Mãe de Ariana não perdoa as palavras do Avô de Diogo e não cala a revolta
- Secret Story
- Há 2h e 4min
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