No Secret Story 10, Diana Dora foi a concorrente expulsa esta terça-feira com 19% dos votos. Diogo foi o primeiro concorrente salvo, seguindo-se de Liliana e de Sara.
Com 19% dos votos, esta é a concorrente expulsa do Secret Story 10
Ontem às 22:17
