No Secret Story 10, Ana foi a concorrente que ficou em 5º lugar. Veja todas as reações.
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Com 6% dos votos. Esta é a 5ª classificada do Secret Story 10
- Secret Story
- Há 3h e 50min
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