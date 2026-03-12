No Secret Story 10, as escovas de dentes desaparecem misteriosamente e Hélder vê-se obrigado a improvisar a higiene matinal em plena casa.
Com as escovas dos dentes escondidas, Hélder vê-se obrigado a improvisar
- Há 2h e 3min
Há 2h e 3min
Orgulhoso de esconder os pertences dos colegas, Hugo gaba-se: «Sou mesmo fora da caixa»
Há 1h e 3min
Jéssica desabafa sem filtros: «Não a suporto»
Há 1h e 12min
Diogo e Ariana trocam carinhos pela manhã. Eva assiste a tudo na cama em frente
Há 1h e 35min
Concorrente acordam com a casa do avesso... e já há suspeitos
Há 2h e 8min
«Conchinha» de Diogo e Eva continua a ser tema e os concorrentes estão cada vez mais desconfiados
Hoje às 02:23
Ariana diz a Diogo que «não se sente confortável» em dormir com ele e tenta saber mais do segredo
Hoje às 01:52
«É a Eva!!»: Concorrentes tentam apertar com Diogo, mas a postura dele é digna de Óscar
Hoje às 01:20
Das primeiras desconfianças à hora da verdade: Todas as imagens da revelação do segredo de Diogo
Hoje às 01:07
Diogo garante: «Eu não conheço a Eva de lado nenhum e já vos disse para não fazerem qualquer ligação»
Hoje às 00:36
Eva e Diogo tentam despistar colegas e “confrontam-se”: «Dos pés passa para conchinha»
Hoje às 00:28
Sobe a temperatura: Hélder faz lap dance sensual a Luzia no escurinho
Hoje às 00:10
O inesperado acontece: Concorrentes ficam sem luz a meio da festa
Hoje às 00:04
Em êxtase, concorrentes divertem-se na festa: «Hoje vale tudo»
Hoje às 00:01
Eva «jura» que não namora com Diogo e Ariana pede: «Promete pela nossa amizade. Vou ficar desiludida»
Ontem às 23:19
Diogo tenta despistar colegas: «Não leves para a questão de casal (…) foca-te na outra parte»
Ontem às 23:11