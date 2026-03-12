Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Com as escovas dos dentes escondidas, Hélder vê-se obrigado a improvisar

No Secret Story 10, as escovas de dentes desaparecem misteriosamente e Hélder vê-se obrigado a improvisar a higiene matinal em plena casa.

  • Há 2h e 3min
Sem dó nem piedade: Tiago e Jéssica disparam rimas improvisadas contra os colegas
11:47

12:23
Orgulhoso de esconder os pertences dos colegas, Hugo gaba-se: «Sou mesmo fora da caixa»
01:34

11:25
Jéssica desabafa sem filtros: «Não a suporto»
05:29

11:16
Diogo e Ariana trocam carinhos pela manhã. Eva assiste a tudo na cama em frente
01:47

10:53
Concorrente acordam com a casa do avesso... e já há suspeitos
03:00

10:20
«Conchinha» de Diogo e Eva continua a ser tema e os concorrentes estão cada vez mais desconfiados
04:05

02:23
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Ontem às 22:22
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Ontem às 22:23
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
07:33

Ontem às 22:15
Lençóis a ondular e um sinal de consentimento: As imagens exclusivas da noite escaldante destes concorrentes
00:55

Ontem às 19:05
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Ontem às 11:03
Popularidade: Há um trio de amigos no fim do ranking e um casal no início. Veja todas as posições

Há 16 min
Sondagem Secret Story: Quais são as novidades do ranking de popularidade desta semana?

Há 24 min
Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Há 2h e 53min
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão

Ontem às 23:15
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Ontem às 22:23
«É tudo jogo»: Opiniões dos comentadores dividem-se sobre o jogo de Hugo

10 mar, 17:48
Família de Catarina reage a beijos quentes da concorrente com Norberto

9 mar, 18:32
Votações suspensas. Este é o primeiro concorrente salvo esta noite

8 mar, 22:04
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

6 mar, 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
Exclusivo! Pedro confessa que não esperava sair e aponta vencedor: «Foi tudo ali dentro»
02:06

10 mar, 01:39
De boca aberta e em lágrimas. Maria Botelho Moniz de queixo caído com presente de Filipe Delgado
00:22

8 mar, 19:38
Liliana garante que Eva «é virgem» e Diogo quase tem ataque de riso. As imagens completas
06:49

6 mar, 22:02
Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso
00:40

6 mar, 19:42
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

5 mar, 22:27
Francisco Monteiro viveu um verdadeiro pesadelo no Clássico. Revelados novos detalhes assustadores

Há 2h e 53min
Amigos ou algo mais? Soraia Sousa abre o coração para falar sobre o Instrutor Joaquim

Ontem às 19:02
Marco Costa toma decisão de peso após anunciar separação: «Foi difícil»

Ontem às 16:47
Uau! Bernardina Brito faz transformação radical e recebe onda de elogios: «Sensualidade e exuberância»

Ontem às 12:30
1ª Companhia. Emocionado, Instrutor Marques mostra carta pessoal: «Sorriso fácil, lágrima genuína»

Ontem às 11:03
Após o Especial, Jéssica repreende Diogo: «Tu não aprendes pois não?»
01:52

Ontem às 22:45
A pergunta que não quer calar: Quem é a namorada de Diogo? Suspeitas estão entre Sara, Ariana e Eva
05:28

Ontem às 22:30
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida

Ontem às 22:23
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento

Ontem às 22:22
João acerta em cheio no segredo de Diogo e estas são as reações inéditas dos concorrentes
07:33

Ontem às 22:15
Bruno de Carvalho submete-se a rigoroso tratamento e revela: "Já perdi 12 quilos"

Ontem às 19:31
Após morte do pai, Bruno de Carvalho abre o coração: "Nunca me esquecerei"

Ontem às 10:59
Dúvida desfeita! João Moura Caetano e Luíza Abreu vão casar-se antes do nascimento da filha?

Ontem às 07:58
Em direto, Luíza Abreu envia mensagem às filhas de Luciana Abreu... e emociona-se!

10 mar, 18:58
Já não há dúvidas: este vai ser o nome da filha de João Moura Caetano e Luíza Abreu!

10 mar, 18:51
