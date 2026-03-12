No Especial do Secret Story 10, Diogo é o concorrente salvo esta noite.
Com uma diferença considerável dos colegas, este é o primeiro concorrente salvo
- Secret Story
- Há 1h e 16min
04:16
Emocionante. Concorrentes elogiam fortemente a postura de João
Há 54 min
09:29
Inédito. Situação entre Eva e João é comparada à situação de Sara e Hugo
Há 58 min
02:26
Entre surpresa e revolta: Diogo foi o concorrente salvo esta noite e estas foram as reações
Há 1h e 14min
05:48
João reage a mexerico e não esconde a indignação: «É muito baixo»
Há 1h e 17min
05:26
Liliana enfrenta ataques dos colegas e recebe apoio inesperado deste concorrente
Há 1h e 23min
04:05
Liliana na mira dos colegas. Todos são confrontadas com imagens explosivas das discussões com a concorrente
Há 1h e 28min
07:06
«Ia-me custar muito»: Diogo abre o coração sobre a estratégia a adotar para proteger o segredo de Eva
Há 1h e 32min
02:24
Liliana e Ariana «rasgam» Hugo: «Se fosse a pessoa que está lá fora, enxovalhava-o!»
Há 2h e 24min
02:35
Liliana questiona Eva sobre a suposta namorada de Diogo e João garante: «Eu acho que és tu»
Há 2h e 36min
03:32
Jantar atribulado. Ana e Ricardo João voltam a protagonizar uma discussão
Há 2h e 50min
05:09
Segredo de Eva está em risco? «Ele é inteligente e ele sabe que...»
Há 3h e 4min
03:31
Sara ouve conselhos de Diogo sobre a situação com Hugo: «Não lhe fica muito bem dizer que tem uma pessoa lá fora e...»
Há 3h e 18min
02:15
Clima aqueceu? Sara pede jantar privado com Hugo: «Voz, e o meu jantar e do Hugo?»
Há 3h e 44min
01:44
Jantar entre Hugo e Liliana corre pior do que o esperado e o concorrente faz pedido à Voz: «Deixe-me sair!»
Há 3h e 49min
01:39
«Já me disseste amo-te muito...»: Hugo expõe conversa privada com Liliana
Há 3h e 50min