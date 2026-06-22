Com Voz trémula, Marisa Susana fala sobre o que lhe vai deixar saudades na casa

No Secret Story – Desafio Final, a Voz propõe que os concorrentes façam uma análise sobre a sua passagem na casa. Marisa Susana tornou o momento emotivo, quando falou sobre o que mais saudades lhe vai deixar na casa.

Já pode votar para salvar o seu favorito e protegê-lo da expulsão. O concorrente expulso não vai chegar à grande final do programa. Vote na aplicação oficial do TVI Reality ou através das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

JOÃO RICARDO – 761 20 20 09

PEDRO JORGE – 761 20 20 15

SARA – 761 20 20 16

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