Comentador reage a polémica no «Secret Story 9»: «A noite foi negra para o Fábio e para a Liliana»

18:34
Aproximação entre Fábio e Liliana alvo de críticas! Veja as imagens dos intervalos da gala - Big Brother
02:24

Aproximação entre Fábio e Liliana alvo de críticas! Veja as imagens dos intervalos da gala

18:23
Marisa Susana em tensão com Lilina: As imagens que não viu da gala - Big Brother
03:39

Marisa Susana em tensão com Lilina: As imagens que não viu da gala

18:17
Lídia passada com Raquel: «O que é que queres que eu faça?!» - Big Brother
07:27

Lídia passada com Raquel: «O que é que queres que eu faça?!»

18:14
Sandro fala de Bruno Miguel: «O mais imaturo já saiu» - Big Brother
06:04

Sandro fala de Bruno Miguel: «O mais imaturo já saiu»

18:13
Marisa Susana irritada com Fábio: «Cala-te tu!» - Big Brother
03:38

Marisa Susana irritada com Fábio: «Cala-te tu!»

17:58
Bruno Simão critica a postura de Bruno Miguel: «Tive oportunidade de lhe dizer na cara» - Big Brother
09:23

Bruno Simão critica a postura de Bruno Miguel: «Tive oportunidade de lhe dizer na cara»

17:52
Clima tenso! Liliana e Marisa Susana em troca de farpas - Big Brother
09:56

Clima tenso! Liliana e Marisa Susana em troca de farpas

17:33
Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta - Big Brother

Antes e depois impressionante: Concorrente da Casa dos Segredos deixa todos de boca aberta

17:25
Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos - Big Brother

Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos

16:41
Palavra de Marisa em discussão! Pedro comenta: «Isso é o que muita gente aqui faz (...) não é assim» - Big Brother
08:44

Palavra de Marisa em discussão! Pedro comenta: «Isso é o que muita gente aqui faz (...) não é assim»

16:15
Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou - Big Brother
09:14

Pista para um segredo gera o caos na casa! Veja o que se passou

16:07
Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca - Big Brother
04:28

Mariana não desiste de convencer os colegas que soja vem dos excrementos da vaca

16:02
Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas - Big Brother
01:59

Após momento de tensão e gritos, Liliana e Marisa fazem as pazes com um abraço e lágrimas

15:02
«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa - Big Brother
06:28

«Então tu és uma valente m**** que anda aqui!»: Liliana manda um berro na cara de Marisa

15:00
«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa - Big Brother
06:28

«Tu jamais podes-te dirigir a mim e dizeres que sou galdéria!»: Gritos reinam na casa

14:49
Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9 - Big Brother

Famoso ator que morreu era amigo próximo de concorrente do Secret Story 9

14:45
«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera - Big Brother
02:46

«A mim magoou-me essa palavra do...»: Leandro é frontal com Vera

13:14
Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca - Big Brother
02:06

Missão em prática: Mariana empenhada em convencer as colegas que a soja vem dos excrementos da vaca

12:57
Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança» - Big Brother

Telefonema de Zé, noivo de Liliana, gela o estúdio do Secret Story: «Esta é a namorada que me dá esperança»

12:34
«Está a entrar na toca errada (...) doninhas fedorentas que cavem o seu próprio buraco»: Vera 'passa-se' com concorrente - Big Brother
02:09

«Está a entrar na toca errada (...) doninhas fedorentas que cavem o seu próprio buraco»: Vera 'passa-se' com concorrente

12:18
«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio - Big Brother
02:14

«Se ele tem interesse...»: Liliana já decidiu o que fará em relação a Fábio

11:58
"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana - Big Brother
01:10

"Faz-se aos rapazes todos... até pela maneira de se vestir?": As novas acusações dirigidas a Liliana

11:55
Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente - Big Brother

Acusada de traição? Liliana recebe avisos sobre o noivo Zé e acaba em lágrimas na Cadeira Quente

11:46
«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente - Big Brother
01:02

«Será que ele se sacrificou por alguma coisa?»: Ana Cristina repara em marcas nas costas de concorrente

11:35
Uma semana depois da estreia, Bruno Miguel aponta o possível vencedor do «Secret Story 9» - Big Brother
01:43

Uma semana depois da estreia, Bruno Miguel aponta o possível vencedor do «Secret Story 9»

Comentador reage a polémica no «Secret Story 9»: «A noite foi negra para o Fábio e para a Liliana»

  Joana Lopes
  Hoje às 10:11
Comentador reage a polémica no «Secret Story 9»: «A noite foi negra para o Fábio e para a Liliana» - Big Brother

No «Dois às 10», mergulhamos no universo do «Secret Story 9», que estreou na semana passada e já está a dar muito que falar. A casa está ao rubro, repleta de surpresas, emoções e polémicas. Ontem assistimos à 2.ª gala, marcada por momentos intensos e decisões surpreendentes. Para comentar e analisar tudo o que aconteceu, recebemos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins, que trazem opiniões, revelações e previsões sobre os próximos capítulos desta edição explosiva.

