Comentadores debatem a reação de Liliana à saída de Ricky e Bruna mostra-se implacável

No Secret Story 10, Bruna e Flávio comentam a saída de Ricky e a reação de Liliana. Os comentadores debatem várias teorias mas acima de tudo acham que a reação foi o esperado, devido às circunstâncias em que se encontram.

As emoções estão ao rubro e a tensão nunca foi tão alta dentro da casa mais vigiada do País. Uma semana depois da estreia, os concorrentes do Secret Story 10 vão revelando as suas personalidades e os feitios já começam a chocar. Este domingo há mais uma expulsão e o seu voto pode fazer a diferença.