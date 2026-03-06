Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

No Extra do Secret Story 10, ficámos a conhecer o Ranking de Popularidade dos comentadores do reality show da TVI! Fique a saber quais são as escolhas.

Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime
18:40 4 mar
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»
19:31 23 fev
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”
18:37 23 fev
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»
18:28 23 fev
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»
18:19 23 fev
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»
18:06 23 fev
Profissão de Sara do Secret Story é tudo menos aquilo que se esperava. Conheça a história da concorrente

Ontem às 11:46
O impressionante antes e depois. Sara do Secret Story passou por mudança radical antes de entrar na casa

Ontem às 11:41
Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação

Ontem às 16:06
O auge da sensualidade. Esta recruta da Primeira Companhia tem fotografias de cortar a respiração

5 jan, 18:58
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Hoje às 09:54
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Há 21 min
Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Há 2h e 20min
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Há 2h e 32min
Impedidos de regressar a Portugal, Margarida e Gonçalo vivem momentos de angústia e pedem ajuda

Há 3h e 11min
Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Hoje às 10:28
Comentadores elegem o concorrente favorito e o «mais odiado»: e as escolhas contrariam o ranking do público

Hoje às 00:45
Quem é a planta da casa? Comentadores apontam as suas escolhas e a decisão é unânime

4 mar, 18:40
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
06:06

Ontem às 22:27
Inconsolável. Sara chora desalmadamente «nos braços» de Diogo. Veja as imagens exclusivas
00:52

4 mar, 00:20
Liliana vive momento de tristeza após expulsão de Ricky
03:14

2 mar, 19:46
Estratégia ou aproximação genuína? Amigas de Eva e Primo de Diogo comentam
02:00

2 mar, 19:43
À frente de todos! Diogo chora abraçado à namorada após Sara demostrar interesse por ele
03:03

28 fev, 10:35
Sem dó nem piedade. Bárbara Parada «atira-se» a Francisco Monteiro: «A minha relação passada terminava 37 vezes por mês»

Há 2h e 20min
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Há 2h e 32min
Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Hoje às 10:28
Já fazem planos a sós? Soraia Sousa lança convite a instrutor Joaquim «Data, hora!»

Hoje às 09:54
Xana Carvalho mostra antes e depois e deixa um grito de revolta: «A obesidade não se combate com humilhação»

Ontem às 17:46
A verdadeira vida de Diogo e Eva: reveladas as fotos inéditas do casal fora do Secret Story

Há 21 min
Na casa, fingem que não se conhecem. Mas cá fora vivem um bonito romance: as melhores fotos de Diogo e Eva

Há 26 min
Rita Almeida quebra silêncio após separação de Marcelo Palma: «Nunca se esqueçam que o mundo gira»

Há 2h e 32min
Estrela de reality show morre aos 25 anos em tragédia em alto-mar

Hoje às 10:28
De luto e devastada, comentadora do Secret Story faz partilha arrepiante: «Hoje foi por ti»

Ontem às 15:52
Padrinhos do casamento escolhidos? Nelson Fernandes e Solange Tavares deixam garantia sobre o assunto!

Há 1h e 35min
Francisco Monteiro sentencia: "Não existe vice-versa"

Há 2h e 28min
Entrevista explosiva: Bárbara Parada e Guilherme Baptista colocam tudo em pratos limpos!

Hoje às 10:39
"É um desejo dos dois": Solange Tavares e Nelson Fernandes fazem revelações sobre o casamento

Ontem às 14:12
Marta Cardoso explica invulgar decisão: "Não me fazem falta"

Ontem às 09:34
