No “Dois às 10”, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Adriano Silva Martins comentam a gala de domingo do “Secret Story 10”, analisando ao detalhe as emoções fortes que marcaram a noite. O trio debate ainda as dinâmicas da casa, as estratégias e os momentos mais surpreendentes que estão a dar que falar.
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Comentadores mostram-se contra a expulsão de Hélder do "Secret Story 10"
- Joana Lopes
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