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Comentário infeliz gera revolta e Sara aconselha Ricardo João: «Como homem que és...»

No Secret Story 10, em conversa à mesa, Sara aconselha Ricardo João em relação a comentário infeliz proferido pelo concorrente: «Como homem que és...».

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