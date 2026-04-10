No Secret Story 10, em conversa à mesa, Sara aconselha Ricardo João em relação a comentário infeliz proferido pelo concorrente: «Como homem que és...».
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Comentário infeliz gera revolta e Sara aconselha Ricardo João: «Como homem que és...»
- Secret Story
- Há 2h e 35min
Últimos vídeos
Últimos vídeos
06:24
Comentário infeliz gera revolta e Sara aconselha Ricardo João: «Como homem que és...»
Há 2h e 35min
04:24
Implacável: Ricardo João desabafa com Jéssica e mostra-se chateado Ana
Há 18 min
02:49
Diogo nega qualquer rótulo com Ariana para além de 'amigos'. A reação da concorrente não foi a melhor
Há 1h e 15min
02:30
Ciúmes sem fim: Ariana teme reaproximação de Diogo a Eva e confronta o concorrente
Há 1h e 18min
02:42
Sem paciência: Ariana faz cena de ciúmes e Diogo... abandona o quarto!
Há 1h e 21min
03:14
Diogo com ciúmes? Tiago não nega perante todos: «Sempre achei a Eva atraente»
Há 1h e 26min
01:13
Emocionante: Eva chora compulsivamente e Diogo abraça-a enquanto diz o que ninguém esperava
Há 1h e 29min
02:34
Hilariante: ‘Roubo’ do ovo de chocolate de Tiago deixa Sara a tentar conter o riso
Há 1h e 32min
04:37
Sara e Jéssica de costas voltadas? «Estás-me a fazer perder a paciência»
Há 1h e 44min
03:58
Berros sem fim: Em pleno direto, Ana perde a cabeça com Ricardo João
Há 1h e 58min
03:21
Ricardo João e Hugo mostram-se implacáveis com Ana mas concorrente não se deixa ficar
Há 2h e 4min
04:28
Tiago partilha a sua opinião sobre a postura de Ariana ao longo do jogo: «Fica com o marido das outras»
Há 2h e 11min
04:42
Inédito. Hugo e Ariana fazem plano: «Tem de a deixar adormecer»
Há 2h e 19min
03:46
Fora da casa, Ariana teme ser a mais odiada mas Tiago aponta para outro concorrente: «Em todas as casas há alguém»
Há 2h e 24min
04:26
Imperdível! Ariana deixa aviso caso Diogo volte para Eva quando saírem da casa
Há 2h e 30min
03:40
Eva e Diogo têm momento a sós: «Se foi preciso isto para perceberes o que sentias, foi feio, mas foi bom»
Ontem às 22:48