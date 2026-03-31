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«Como é que consegues ser feliz em cima de o sofrimento de outra mulher?» Jéssica confronta Ariana

No Secret Story 10, durante o Especial, Eva, Diogo e Ariana reagem a imagens polémicas. Eva não tem dúvidas de que Diogo se vai arrepender de ter terminado a relação com a concorrente para se aproximar de Ariana: «Sabe o que perdeu e vai-lhe pesar». A concorrente aproveita ainda para confrontar Ariana sobre ser capaz de estar com um homem que ainda ama outra mulher e Jéssica confronta Ariana.

  • Ontem às 22:04
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