Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Como é que eu me posso dar com um Ricardo e com uma Sara ao mesmo tempo?»: Luzia faz partilha pessoal e usa como metáfora estes concorrentes

No Secret Story 10, durante o almoço no restaurante, Luzia e Ariana falam de Sara e Luzia faz uma partilha da vida pessoal.

Dez edições depois, o fenómeno Secret Story escreve um novo capítulo na história da televisão portuguesa. A décima edição do reality show da TVI chega com uma Casa completamente transformada, fruto de uma profunda renovação que promete marcar uma nova era no formato. 

Após intensas obras, a emblemática Casa renasceu. O espaço foi reinventado de raiz e apresenta-se agora como um ambiente surpreendente, moderno e praticamente irreconhecível para os fãs mais atentos do programa. 

Mais do que um simples cenário, a nova Casa assume-se como um verdadeiro mapa interativo. Cada divisão transporta os concorrentes para uma experiência distinta, cada detalhe foi pensado ao pormenor e cada espaço convida à descoberta constante. 

Mas as novidades não ficam por aqui. Nesta edição, a Casa ganha vida própria. Observa, escuta, reage e interfere na dinâmica do jogo. As paredes parecem ter ouvidos, uma misteriosa orelha sussurra segredos, mãos inesperadas surgem com mensagens e uma cúpula mágica promete revelar verdades escondidas. Há ainda um túnel enigmático que traz pistas vindas de outra dimensão. 

Na décima edição de Secret Story, os concorrentes não enfrentam apenas os adversários. Enfrentam também a própria Casa, um espaço inovador que testa limites, desafia emoções e guarda mistérios capazes de mudar o rumo do jogo. 

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo
04:26

Ninguém esperava: Diogo chora e abre o coração a Hugo

18:21
Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»
02:53

Diogo desabafa com Eva: «Não me importo que descubram o meu segredo»

18:08
Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»
03:45

Eva e Diogo mostram-se desconfiados do segredo de Hélder: «As cicatrizes nos olhos»

17:56
Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável
03:45

Hélder em picardias com Eva: «Uma fragilidade minha? És tu». A reação de Diogo é impagável

17:56
«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo
16:44

«Ele foi para a minha cama» Sara e Diogo em picardias... E a namorada Eva assiste a tudo

17:25
«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva
05:03

«O Hugo quer pescar a Ariel» Interesse de Hugo cresce a cada dia. E quem vê de perto é o namorado de Eva

17:21
Mais Vídeos

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Ontem às 11:38
Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto
01:06

Primeiro beijo do Secret Story 10? O clima aqueceu na festa entre Sara e Norberto

Hoje às 11:34
Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

Um a um: Quem são os novos concorrentes do Secret Story e o que escondem

22 fev, 22:00
Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

Roído de ciúmes: Estas foram as reações de Diogo ao ser confrontado com imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo

Hoje às 11:24
Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

Segredo em risco? Diogo fica roído de inveja ao ver imagens cúmplices da namorada Eva com Hugo: e as reações são reveladoras

Hoje às 11:10
Ver Mais

Notícias

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Há 51 min
Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Regras quebradas, segredos revelados e sanções pesadas: Fique a par de tudo o que tem acontecido no Secret Story 10

Há 1h e 4min
Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Imagens Sensíveis: Ao lado de Rosa Bela, Carlos Areia mostra recuperação dolorosa

Há 1h e 10min
Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

Segredo prestes a cair? Cor dos olhos de um concorrente está a levantar suspeitas sobre operação de risco

Há 2h e 11min
Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Há 2h e 13min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Solteira ou comprometida? Marcia Soares quebra silêncio e revela todos os detalhes da vida amorosa

Há 51 min
Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Joana Diniz junta-se a rostos bem conhecidos e partilha momentos únicos fora de Portugal

Há 2h e 13min
Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Do luto à possibilidade de reencontrar o amor: Nuno Janeiro abre o coração na entrevista mais intimista de sempre

Há 2h e 21min
Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

Separados? Há sinais que indicam o fim da relação entre Mafalda Diamond e Diogo Marcelino

Há 2h e 35min
Marta Cardoso quebra o silêncio sobre a carreira em televisão: «Foram precisos mais de 20 anos»

Marta Cardoso quebra o silêncio sobre a carreira em televisão: «Foram precisos mais de 20 anos»

Há 3h e 23min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»
05:50

Alerta bloqueio: Eva aborda Hugo sobre a sua suposta atração mas o concorrente insiste: «Estou no teu Top 3?»

Hoje às 10:37
A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Filho de Marta Cardoso tem profissão de risco: "Confio muito nas decisões dele"

Há 2h e 35min
Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Após susto, Francisco Monteiro mostra-se com perna ligada: veja as imagens!

Hoje às 11:39
Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Ontem às 15:47
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Ontem às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Ontem às 08:48
Ver Mais Outros Sites