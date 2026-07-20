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Como está a relação com João Ricardo? Sara revela tudo: «Falámos um bocadinho»

No programa Em Família, Afonso Leitão e Sara Jesus estiveram à conversa com Idevor Mendonça e Mónica Jardim, para contarem como tem sido a vida pós Secret Story - Desafio Final. A apresentadora aproveitou para questionar Sara sobre as amizades que mantém cá fora com ex-colegas do programa, incluindo João Ricardo.

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