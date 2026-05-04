«Como mulher não vales nada»: confronto entre Pedro Jorge e Liliana aquece o Desafio Final

Durante a Gala, Liliana lança várias farpas a Pedro Jorge, apontando comportamentos do concorrente fora da casa. A resposta não tarda e rapidamente o confronto sobe de tom.

No meio da discussão, Pedro Jorge atira a frase “como mulher não vales nada”, deixando os colegas em choque e intensificando ainda mais o clima de tensão.

A troca de acusações continua, com os dois a discutirem temas como “likes” no Instagram, conversas com ex-concorrentes e alegadas ajudas no Secret Story 9. O ambiente aquece e a discussão torna-se um dos momentos mais marcantes da noite.

