VÍDEO SEGUINTE Sobre este vídeo Como nos bons velhos tempos! Este é o genérico do Desafio Final Já há genérico para o Desafio Final! Tal como nos bons velhos tempos. Já tinha saudades? Veja tudo. Secret Story Há 2h e 30min Últimos vídeos Últimos vídeos 01:02 Como nos bons velhos tempos! Este é o genérico do Desafio Final Há 2h e 30min 05:12 Marisa Susana e Afonso regressam à casa e e esta é a reação dos concorrentes Há 4 min 01:03 A votação não deixou margem para dúvidas. Esta é a terceira concorrente expulsa do Desafio Final Há 10 min 02:04 Desafio Final fora da casa? Confronto entre Catarina Miranda e Fábio sobe de tom Há 11 min 04:00 Estas concorrentes recebem uma atribuição de peso e Afonso é o escolhido. Qual será a consequência? Há 30 min 05:57 Emoção ao rubro no Dia da Mãe. Sara e Marisa Susana recebem presentes dos filhos e é de derreter o coração Há 34 min 05:48 Em direto, Sara não deixa nada por dizer em relação a Hugo: «Não, não gostei» Há 41 min 05:48 «Galaste-me na primeira gala»: João Ricardo e Sara em clima de "romance" Há 41 min 05:17 Amor no ar? João Ricardo é «encostado» à parede e admite: «Leão com leoa não dá» Há 47 min 01:10 Marisa Susana conquista uma vantagem. E a reação não correspondeu às expectativas da Voz Há 53 min 07:36 Hilariante. Gangue dos Frescos é posto à prova e nada corre como o esperado Há 54 min 07:56 Gangue dos frescos em "guerra": Leandro e Marisa Susana contra Pedro Jorge Há 1h e 4min 01:27 «A Marisa Susana mexe com o Pedro Jorge?»: Resposta polémica da concorrente dá que falar Há 1h e 4min 07:56 Pedro Jorge é implacável com Marisa Susana e Leandro: «Estou de camarote a ver a queda» Há 1h e 4min 07:03 Bate boca intenso. Leandro implacável com João Ricardo: «É um jogador oportunista» Há 1h e 29min 02:23 «É realmente um milagre estares aqui»: Liliana "devora" Ana com o próprio segredo Há 1h e 37min