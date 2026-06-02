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Como nunca antes vistos. João Ricardo e Sara em despique aceso: «Se estás à espera que eu...»

No Secret Story - Desafio Final, Sara e João Ricardo  envolvem-se numa acesa discussão. Sara assume não mudar de opinião consoante o que o colega quer e gosta.

João Ricardo foi o concorrente salvo desta noite, mas a votação continua a decorrer.

São quatro os nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito através das linhas telefónicas ou da APP TVI Reality:
 
FLÁVIA - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 11
MARISA SUSANA - 761 20 20 14
LILIANA - 761 20 20 17

Veja, reveja e acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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