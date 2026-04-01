No Secret Story 10, Ana boicota o almoço e confeciona a refeição com excesso de condimentos. Os concorrentes sentem-se mal e o caos instala-se.
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«Compraste uma guerra!»: Ana boicota o almoço a todos os concorrentes e o caos instala-se
No Secret Story 10, Ana boicota o almoço e confeciona a refeição com excesso de condimentos. Os concorrentes sentem-se mal e o caos instala-se.
- Secret Story
- 1 abr, 17:42
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