Conchinha debaixo dos cobertores: as ondulações matinais de Diogo e Ariana

No Secret Story 10, Diogo e Ariana surgem em conchinha debaixo dos cobertores logo pela manhã, com ondulações que denunciam um momento cúmplice e provocador dentro da casa. Enquanto os colegas começam a reparar nos gestos íntimos dos dois, a situação ganha ainda mais tensão sabendo que Eva, namorada de Diogo, se encontra ali mesmo no mesmo espaço.

Nomeados desta semana:

A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.

Hélder 761 20 20 08

Liliana 761 20 20 12

Norberto 761 20 20 14

Tiago 761 20 20 19