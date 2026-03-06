Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta»

No Secret Story 10, concorrente faz revelação chocante: «Vim para aqui com 8,30€ na conta (...) estourei o dinheiro todo».

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01
HUGO – 761 20 20 09
PEDRO – 761 20 20 15
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 10!

13:55
13:50
12:20
12:12
11:53
11:43
Ontem às 11:46
Ontem às 11:41
Ontem às 16:06
5 jan, 18:58
Hoje às 09:54
Há 22 min
Há 2h e 21min
Há 2h e 33min
Há 3h e 12min
Hoje às 10:28
Hoje às 00:45
4 mar, 18:40
23 fev, 19:31
23 fev, 18:37
23 fev, 18:28
Ontem às 22:27
4 mar, 00:20
2 mar, 19:46
2 mar, 19:43
28 fev, 10:35
Há 2h e 21min
Há 2h e 33min
Hoje às 10:28
Hoje às 09:54
Ontem às 17:46
Há 22 min
Há 27 min
Há 2h e 33min
Hoje às 10:28
Ontem às 15:52
Há 1h e 36min
Há 2h e 29min
Hoje às 10:39
Ontem às 14:12
Ontem às 09:34
