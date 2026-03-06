Concorrente teve de ser agarrada e a Voz interveio: Diana Dora e Liliana entram em confronto aceso

Estas são as primeiras imagens do grande confronto - que acaba de acontecer- entre Diana Dora e Liliana. As duas concorrentes protagonizaram aquela que é a maior discussão desta edição do Secret Story.

Veja aqui o resumo. E não perca, as imagens completas no Especial desta noite, dia 6 de março.

Os nomeados desta semana são:

ANA – 761 20 20 01

HUGO – 761 20 20 09

PEDRO – 761 20 20 15

RICARDO JOÃO – 761 20 20 16

Com alianças fragilizadas, conflitos em aberto e emoções ainda à flor da pele, a Casa prepara-se para dias de grande pressão. Quem vai conquistar o apoio do público e garantir mais uma semana no jogo?

