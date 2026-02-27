Concorrentes arrasam Hélder: «É incoerente. Diz que não gosta de conflitos e...»

No Alpendre do Secret Story 10, Jéssica, Sara e Catarina conversam sobre Hélder e chamam-no de incoerente, uma vez que não gosta de conflitos e, ainda assim, posiciona-se do lado de Ana, que é conflituosa. Jéssica admite não confiar em Ana, porque considera que lhe falta frontalidade. O tema passa para Eva, e Catarina garante que não simpatiza com a concorrente. Apesar de Jéssica já ter descartado a hipótese de Eva e Diogo serem um casal, Sara e Catarina continuam desconfiadas…
