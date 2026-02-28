Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
Concorrentes cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados»

No Secret Story 10, os concorrentes mostram-se cada vez mais próximos dos segredos de Liliana e Ricky: «Ou irmãos ou casados». Mais tarde, Liliana fica em lágrimas ao afirmar ter uma pessoa fora da casa. Ao tentar esconder o segredo, Liliana finge-se incomodada por afirmarem que tem conexão a um homem dentro da casa.

Há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu preferido para que ele permaneça na casa através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

LUZIA – 761 20 20 13
RICARDO JOÃO – 761 20 20 16
RICKY – 761 20 20 17
SARA – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 10!

  • Há 1h e 14min
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Hoje às 12:19
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:10
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Há 1h e 40min
Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Há 1h e 53min
Marta Cardoso interrompe programa de televisão para fazer denuncia importante

Hoje às 12:19
«Sou um gajo pacífico…» Diogo deixa aviso a Eva e gera tensão

Hoje às 11:58
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:10
João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Soraia e Rodrigo Joaquim não se largam e voltam a trocar mensagens atrevidas

Há 1h e 40min
Não há tréguas. Catarina Miranda envolve fã de Jéssica Vieira e dispara: «Inveja eu tenho da Georgina»

Há 1h e 53min
Assaltantes sabiam onde o casal estava: o que se passou na casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa

Hoje às 10:10
Discussão em praça pública. Catarina Miranda e Jéssica Vieira «pegam-se» por causa de Afonso Leitão: «Serviste de colchão?»

Ontem às 22:29
Marco Costa vive momento único com a filha e não esquece o pai: «Senti que estavas em cada sorriso dela»

Ontem às 21:44
"Dormias na casa de quem, quando o Afonso estava no 'Desafio Final'?": Catarina Miranda pergunta... e Jéssica Vieira responde!

Há 3h e 40min
"Foi o que sobrou": revelada imagem inédita, após assalto à casa de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Hoje às 11:36
Após "pós-operatório complicado", Francisco Macau desabafa: "Foi dar um passo atrás"

Hoje às 11:14
"Pouco digno": longe de Portugal, Marcia Soares revolta-se com decisão de ex-concorrentes de reality shows!

Hoje às 10:38
Francisco Macau: já vem aí o terceiro filho?

Hoje às 09:53
