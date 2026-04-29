Concorrentes em alvoroço após descoberta inesperada na Casa

A manhã na casa começa agitada e cheia de acontecimentos inesperados. Entre assobios misteriosos e uma inesperada “caça aos trevos”, o ambiente aquece rapidamente.
Nasce um novo dia e o Mago volta a assobiar, levando vários concorrentes a correrem para a sala para tentar perceber a origem do som. No meio da confusão, Diana Dora acaba por encontrar um trevo da sorte.
Pouco depois, Ana descobre um segundo trevo, o que desperta o interesse dos restantes colegas, que começam a procurar mais sinais de sorte pela casa. Perante o momento, Afonso sugere que o grupo do Quarto Marrocos se reúna para decidir quem fica com o trevo, mas Ana recusa de imediato a ideia.
A conversa aquece e Leomarte acaba por intervir, entrando em bate-boca com Afonso e João Ricardo, elevando novamente a tensão dentro da casa.