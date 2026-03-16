Concorrentes falam da postura de Eva e Hélder lança opinião controversa

No Secret Story 10, os concorrentes debatem aa teorias que podem bater certo com as personalidades dos concorrentes. Luzia considera que Eva só pode ter alguém dentro da casa, por não a considerar uma concorrente forte o suficiente para ter um segredo sozinha. Hélder dá uma opinião forte e inédita sobre Eva.
Nomeados desta semana:
A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.
Nomeados desta semana:
A votação é para salvar, o que significa que os concorrentes mais votados continuam na casa, enquanto o menos votado acaba por sair no domingo.
Hélder 761 20 20 08
Liliana 761 20 20 12
Norberto 761 20 20 14
Tiago 761 20 20 19