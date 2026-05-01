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Concorrentes fazem greve e Leomarte quase tem um ataque de nervos

De modo a celebrar o Dia do Trabalhador, a Casa da Malveira acordou em greve. Todavia, Leomarte, o Guia da Semana, não sabe desta celebração. João Ricardo, Flávia e Ana desfazem as camas, mas Luzia não concorda e diz que “o que já está feito, está feito”. Afonso opta por desarrumar a Casa, mas Leomarte afirma que não vai reagir nem lhe dar “o que ele quer”. Leomarte afirma que a Casa vai ficar como está até amanhã. João Ricardo crítica Afonso por estar a desarrumar o Jardim à frente de Leomarte e acrescenta que tinha muito mais piada, cumprirem missão coletiva de uma maneira “mais dissimulada”.  

concorrente preferido:

Afonso – 761 20 20 01
Juliana – 761 20 20 10
Marisa Susana – 761 20 20 14

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Desafio Final! 

 

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