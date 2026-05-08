Concorrentes formam o "faroeste" durante a festa mas vingança vem em "dobro": «Ides dormir no meio da salada»

No Secret Story - Desafio Final, os concorrentes que não foram escolhidos para ir à festa, decidiram transformar a casa num verdadeiro "faroeste", colocaram camas no exterior, jardim, e comida nas camas do colegas. Ao voltarem da festa e verem o caos montado, os colegas vingaram-se.

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VOTAÇÃO PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 02

ARIANA – 761 20 20 03

BRUNO SIMÃO – 761 20 20 04

LEANDRO – 761 20 20 11

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