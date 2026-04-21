Concorrentes não dão o "braço a torcer" para que Liliana possa ir para o quarto Marrocos e esta é a reação de Eva

No Secret Story 10, Liliana dirige-se ao Quarto Marrocos para compreender como se vão dividir pelas camas. Nenhum dos restantes concorrentes quer dormir acompanhado nem ceder a sua cama o que leva Liliana e Eva a dormirem sozinhas no outro quarto. Com saudades do Hugo, Sara pede a Jéssica que lhe faça miminhos como o colega lhe fazia. Já no Quarto Nova Iorque, Eva leva as coca-colas e as gomas consigo e espalha as mesmas pela sua cama.

ESCOLHA O VENCEDOR :



ANA - 761 20 20 01

EVA - 761 20 20 07

JÉSSICA - 761 20 20 10

LILIANA - 761 20 20 12

SARA - 761 20 20 18

TIAGO - 761 20 20 19

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