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Concorrentes reagem em peso à sanção atribuída a João: «Às vezes no melhor pano, é onde cai a maior mancha»

No Secret Story 10, durante a Gala, João recebeu uma sanção atribuída pela Voz: uma nomeação direta. Ricardo João, Hugo e Diogo acabaram por se manifestar face a esta consequência. Apesar de não poder contar o verdadeiro motivo da expulsão, João mostrou concordar com a conquência.

Numa Gala cheia de emoções Diogo e Eva estiveram juntos num confessionário pela primeira vez, onde a concorrente confrontou o namorado depois de assistir a todas as imagens, incluindo o comentário dos boxers. Ariana aproveitou para explicar tudo o que sente por Diogo, sendo depois confrontada por Cristina Ferreira relativamente aos movimentos debaixo dos edredons.

Os concorrentes foram ainda desafiados a classificar-se entre protagonistas e figurantes, num exercício que gerou tensão no grupo. Sara recebeu um poder especial e usou-o para atribuir uma nomeação direta a Eva. Ana garantiu a sua segurança ao vencer a prova da imunidade.

Hélder foi o concorrente expulso.

Acompanhe, ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.

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