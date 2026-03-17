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Concorrentes sem almofadas! Voz reage a sugestão de Diogo: «Isso é uma desculpa para dormir mais agarrado a alguém?»

No Secret Story 10, os concorrentes foram apanhados de surpresa com um alarme na casa! Todos ficaram em choque, ao ouvirem a Voz anunciar mudanças na casa: «A partir de agora, tudo muda. A Casa entra agora em estado de contensão». Tiago foi chamado ao cubo para fazer duras escolhas, em que alguns bens, hábitos e pertences terão de ser abdicados.

Minutos depois, a Voz reune todos os concorrentes na sala para que o concorrente possa comunicar e justificar as suas escolhas. As reações foram várias ao saberem que há mulheres da casa que vão ter de devolver a sua maquilhagem toda, alguns eletrodomésticos estão interditos, há concorrentes que não vão poder comer à mesa, uns não vão poder dormir com almofada, entre outras limitações.

Diogo deu algumas sugestões relativamente à questão das almofadas, ao referir que alguns podiam dividir uma almofada. A Voz não perdeu a oportunidade para picar o concorrente: «Isso é uma desculpa para dormir mais agarrado a alguém?»

O Especial do Secret Story 10 desta segunda-feira, 16 de março, ficou marcado por momentos intensos e decisões que prometem agitar os próximos dias dentro da casa mais vigiada do país. A tensão voltou a subir na casa, com Cristina Ferreira a revelar os novos nomeados da semana. Quatro concorrentes estão agora em risco e tudo pode mudar até à gala de domingo. 

Depois de vários confrontos e estratégias em jogo, Cristina Ferreira anunciou os nomeados da semana, colocando Hélder, Liliana, Norberto e Tiago em risco de expulsão. Um deles será o próximo concorrente a abandonar o reality show já no próximo domingo.

A votação já está aberta ao público e é para SALVAR, o que significa que os concorrentes com mais votos garantem a permanência, enquanto o menos votado acaba por sair.

Nomeados desta semana:

Hélder – 761 20 20 08
Liliana – 761 20 20 12
Norberto – 761 20 20 14
Tiago – 761 20 20 19

Os fãs do programa podem apoiar o seu concorrente favorito através de chamada telefónica ou na APP oficial do TVI Reality, onde também é possível acompanhar conteúdos exclusivos do formato.

Com os ânimos à flor da pele, alianças frágeis e estratégias em constante mudança, a pressão aumenta dentro da casa. Até à gala de domingo, tudo pode acontecer e ninguém está verdadeiramente seguro.

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