Mais direto. Menos pausas. Sem segredos.
TORNE-SE PREMIUM
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Concorrentes surpreendidos com expulsão de última hora! Saiba quem abandonou o Desafio Final

No Secret Story – Desafio Final, chegou um momento que nenhum dos concorrentes dentro da casa esperava: um expulsão a meio da semana. Afonso Leitão foi o menos votado do público, com 17% dos votos, sendo assim o escolhido pelo público português para abandonar o programa.

Acompanhe tudo aqui

Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

João Ricardo e Pedro Jorge surpreendidos com o que Afonso escondia na mala
03:25

João Ricardo e Pedro Jorge surpreendidos com o que Afonso escondia na mala

22:44 Ontem
Há novos nomeados depois da expulsão de Afonso! Saiba quem está em risco de sair no próximo domingo
03:23

Há novos nomeados depois da expulsão de Afonso! Saiba quem está em risco de sair no próximo domingo

22:35 Ontem
Ronda de nomeações depois de expulsão surpresa! Saiba quem nomeou quem
14:34

Ronda de nomeações depois de expulsão surpresa! Saiba quem nomeou quem

22:34 Ontem
Afonso Leitão é expulso do Desafio Final! Veja todas as reações
09:22

Afonso Leitão é expulso do Desafio Final! Veja todas as reações

22:18 Ontem
Polémica com Catarina Miranda levou à expulsão de Afonso? Estas foram as primeiras reações do concorrente
03:38

Polémica com Catarina Miranda levou à expulsão de Afonso? Estas foram as primeiras reações do concorrente

22:17 Ontem
«Fui a pessoa mais fiel e mais coerente»: Afirmação de Leandro gera discórdia
07:32

«Fui a pessoa mais fiel e mais coerente»: Afirmação de Leandro gera discórdia

20:50 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Ontem às 16:36
Concorrentes são surpreendidos com expulsão inesperada! Saiba quem abandonou a casa do Secret Story - Desafio Final

Concorrentes são surpreendidos com expulsão inesperada! Saiba quem abandonou a casa do Secret Story - Desafio Final

Há 3h e 18min
Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

Ontem às 17:03
Sara e Moisés gravam vídeo com nome do bebé e deixam fãs em alvoroço: «Por amor de Deus»

Sara e Moisés gravam vídeo com nome do bebé e deixam fãs em alvoroço: «Por amor de Deus»

Ontem às 12:45
Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

Carolina Braga voltou para os braços do 'ex' Diogo e agora estão noivos! As imagens do pedido de casamento

Ontem às 15:13
Ver Mais

Notícias

Quem sai no domingo? Após expulsão inesperada, concorrentes voltam a nomear. E as votações já estão abertas

Quem sai no domingo? Após expulsão inesperada, concorrentes voltam a nomear. E as votações já estão abertas

Há 2h e 45min
Concorrentes são surpreendidos com expulsão inesperada! Saiba quem abandonou a casa do Secret Story - Desafio Final

Concorrentes são surpreendidos com expulsão inesperada! Saiba quem abandonou a casa do Secret Story - Desafio Final

Há 3h e 18min
Casou há dias e já está no paraíso: Bruno Savate vive lua de mel num dos destinos mais desejados do mundo

Casou há dias e já está no paraíso: Bruno Savate vive lua de mel num dos destinos mais desejados do mundo

Ontem às 19:45
Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

Ontem às 17:03
Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Ontem às 16:36
Ver Mais Notícias

Opinião

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Marcia Soares comenta relação de João Ricardo e Sara e lança farpa a Nufla. E envolve Pedro Jorge

Ontem às 18:29
Marcia Soares elogia postura de concorrente. Saiba de quem se trata

Marcia Soares elogia postura de concorrente. Saiba de quem se trata

Ontem às 18:07
Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer

Inês e Dylan juntos pela primeira vez no Diário. E têm muito a dizer

10 jun, 19:13
Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu»

Gonçalo Quinaz destaca atitude de concorrente que passou despercebida: «Tiro-lhe o chapéu»

10 jun, 18:49
Marta Cardoso 'usa' Pedro Jorge para picar Gonçalo Quinaz: «Subiste uns degraus...»

Marta Cardoso 'usa' Pedro Jorge para picar Gonçalo Quinaz: «Subiste uns degraus...»

10 jun, 00:10
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico
02:15

Já não quer que Liliana saia? Fábio explica posicionamento polémico

8 jun, 19:10
Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»
02:15

Mãe de Afonso tem opinião inesperada sobre interação polémica de Liliana com o filho: «É inteligente...»

8 jun, 19:00
Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»
03:14

Marisa Susana implacável com Liliana: «Eu em ti não confio, nem de olhos abertos»

8 jun, 18:19
De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre
05:38

De ir às lagrimas. Concorrentes do Desafio Final fazem a partilha mais tocante e arrepiante de sempre

29 mai, 22:08
Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"
02:18

Mal chegou a estúdio, Ana confessou não estar à espera de ser expulsa. E levantou o véu para uma "novidade a caminho"

26 mai, 01:29
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Casou há dias e já está no paraíso: Bruno Savate vive lua de mel num dos destinos mais desejados do mundo

Casou há dias e já está no paraíso: Bruno Savate vive lua de mel num dos destinos mais desejados do mundo

Ontem às 19:45
Bruno Savate mostra o paraíso: veja as imagens da lua de mel de fazer inveja

Bruno Savate mostra o paraíso: veja as imagens da lua de mel de fazer inveja

Ontem às 19:41
Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

Estes conhecidos ex-concorrentes vão casar em direto na TVI! Cristina Ferreira reage: «Um dia mesmo muito especial para nós»

Ontem às 17:03
Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Aos 69 anos, ainda é das mulheres mais cobiçadas do País. Aqui tinha menos 40: adivinha quem é?

Ontem às 16:36
Icónica ex-concorrente aumenta a família. E o anúncio é amoroso: «Depois de meses consegui»

Icónica ex-concorrente aumenta a família. E o anúncio é amoroso: «Depois de meses consegui»

Ontem às 15:48
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»
05:50

Desconfortável com a situação, Sara assume receio de se dirigir a João Ricardo: «Vão dizer que é aproveitamento»

5 jun, 22:49
Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»
01:29

Sara desabafa com Marisa Susana sobre João Ricardo: «Aqui não me consigo apaixonar»

5 jun, 22:40
Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir
05:12

Hilariante. Antagonistas fazem o apelo ao voto dos nomeados e o momento é chorar a rir

5 jun, 22:29
Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»
03:05

Marisa Susana faz graves acusações contra Flávia e envolvem Pedro Jorge: «Estás solteira...»

5 jun, 22:22
De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo
07:02

De lágrimas nos olhos e de voz trémula, Marisa Susana atribui a flor da tristeza a João Ricardo

5 jun, 22:20
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Catarina Miranda faz revelação sobre regresso à televisão: "Está para breve"

Catarina Miranda faz revelação sobre regresso à televisão: "Está para breve"

Ontem às 18:59
Após cirurgia estética, Daniela Santos mostra-se em biquíni branco e soma elogios: "Gatona"

Após cirurgia estética, Daniela Santos mostra-se em biquíni branco e soma elogios: "Gatona"

Ontem às 15:51
No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

No dia de aniversário, ex-concorrente do Big Brother é pedida em casamento: «Disse sim ao amor da minha vida»

Ontem às 15:19
Carolina Braga está noiva: veja o vídeo do pedido de casamento!

Carolina Braga está noiva: veja o vídeo do pedido de casamento!

Ontem às 14:47
Marco Costa lamenta morte: "Esteve presente nos dias em que eu estava perdido"

Marco Costa lamenta morte: "Esteve presente nos dias em que eu estava perdido"

Ontem às 11:53
Ver Mais Outros Sites